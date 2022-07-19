Sahte polis, gerçek polise yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde yakalanan 'sahte polis' tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet emniyet amiri adına düzenlenmiş Emniyet Genel Müdürlüğü sahte personel kartı, 2 adet üzerinde polis amblemi olan sahte taşıt tanıma kartı, 10 adet tabanca fişeği, 1 cop, 1 polis yeleği, 1 polis şapkası, 1 polis beresi, 10 büyük boy ve 1 küçük boy olmak üzere 2 adet biber gazı ve toplamda 174 adet cinsel güç artırıcı özellikli hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.