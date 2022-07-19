Mersin'deki trafik kazaları yürekleri ağza getirdi Sürücü hatalarının neden olduğu kazalar kameralara yansıdı

Mersin'de, şehir merkezinde çeşitli noktalarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından görüntülendi. Özellikle ışık ihlali yapan araçların kaza anları, yürekleri ağza getirdi.

Aşırı hız, dikkatsizlik, alkollü araç kullanma, ışık ihlali gibi nedenlerden dolayı tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de yıl boyunca birçok kaza meydana geliyor. İstatistiklere göre 2021 yılında Mersin'de 5 bin 752 kaza meydana gelirken, bunların 4 bin 632'si maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl kentte meydana gelen kazalarda 40 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 829 kişi ağır veya hafif şekilde yaralandı.

Bu kazaların bazıları ise KGYS kameralarına yansıdı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin neden olduğu kazalarda ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan birçok olay yaşandı. Kentteki birçok noktada görüntü kaydeden KGYS kameralarına yansıyan görüntülerde daha çok sürücü hataları ön plana çıktı. Özellikle ışık ihlali yapan sürücülerin yol açtığı kazalar ise yürekleri ağza getirdi. Görüntülere yansıyan kazaların büyük bölümü yaralanma ya da maddi hasarla sonuçlandı.

Emniyet yetkilileri, özellikle şehir içinde sürücülerin aşırı hız yapmamalarını, ışık ihlali ile cep telefonuyla konuşmamaları ve kesinlikle emniyet kemeri takmalarını istedi.

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