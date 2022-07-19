Yıldırım: "Kaliteye önem veriyoruz"

Yılbor Plastik Boru olarak ürün kalitesine büyük önem verdiklerinin altını çizen Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, "Hayatın her aşamasında kullanılan üst yapı ürün grubumuzda da üretim kalitesinin üst düzeyde olması yönünde ArGe çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Yıldırım, üst yapı gruplarında kullanılan PPRC boruların üretim kalitesini arttırmak adına sürekli ArGe çalışmaları yaptıklarını kaydederek, "Hammadden üretilen ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı olan ürünlerimiz, sıhhi tesisat sistemlerinde sıcak ve soğuk akışkanların taşınmasında kullanılır. TS 11755, TSE EN ISO 158743, TS 9937 standartlarına uygun olarak üretilen PPRCC boru ekleme parçaları uzun ömürlüdür. Yüksek sıcaklık ve basınca dayanım özelliklerinden dolayı sıcaksoğuk su transferlerinde ve kalorifer tesisatında en uygun seçimdir" ifadelerini kullandı.

PPRC boru ve ek parçalarının özellikleri ile ilgili de bilgi veren Yıldırım, "Ürünlerimiz sıcaklığa karşı uzun süre dayanır, yüksek ısılarda formunu ve kimyasal yapısını muhafaza eder, kimyasal dayanaklılığı göz önünde bulundurularak asit, baz ve tuz gibi maddelerle kullanılabilir. Korozyona karşı dayanıklı olup, paslanmaz ve çürümez, kireç tutmaz ve çapı daralmaz, hafif olduğundan nakliye ve montajı kolaydır. Aynı zamanda fizyoterm kaynağıyla basit ve tam olarak birleştirilir. Çap daralması olmaz, ultraviyole ışınlarını kesinlikle geçirmez, ömürleri en az 50 yıldır. Biz bu ürünlerimizin üretim hatlarından daha dayanıklı ve kullanışlı çıkması adına sürekli olarak ArGe çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.