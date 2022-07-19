Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda ağacın kurutulmasıyla ilgili daire başkanı ile 2 kişiye gözaltı



Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmına matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri sıvı enjekte edilerek kurutulmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Salim Gökçek, belediye çalışanı Yusuf Soyak ve Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır, gözaltına alındı. Ağaca sıvı enjekte ederken güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Yusuf Soyak ile Oğuzhan Çakır, talimatı Daire Başkanı Serdar Selim Gökçek'in verdiğini ileri sürdü.

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı´nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacı, kök noktasından matkapla 9 delik açılarak içerisine sıvı enjekte edilip kurutuldu. Kuruyan ağaç bakıma alınırken olayla ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. 29 Haziran günü saat 03.00 sıralarına ağaca zehir enjekte ettiği güvenlik kamerasıyla saptanan kişilerin kullandığı 34 DKC 222 plakalı aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı belirlendi. Aracı kullanan belediye çalışanı Yusuf Soyak gözaltına alındı. Soyak, beraberindeki kişinin Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğunu, talimatı da Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Salim Gökçek'in tarafından verildiğini iddia etti. Bunun üzerine Oğuzhan Çakır ile daire Başkanı Serdar Salim Gökçek de gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 3 kişi, Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ise iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan bir grup bisikletli kadın, meydandaki kurutulan ağacın yanında toplanıp, olayı protesto etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-07-19 13:21:10



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