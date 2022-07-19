Hasta ölünce yakınları taşkınlık yaptı; oğlu müdahale eden polisin silahını aldı

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de kalp krizi geçiren M.İ.'nin hayatını kaybetmesinin ardından hastane bahçesinde taşkınlık yapan yakınlarına polis müdahale etti. Bu sırada polisin tabancasını alan M.İ.´nin oğlu gözaltına alındı.

Mersin Şehir Hastanesi'ne getirilen, yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği tespit edilen M.İ., bugün saat 09.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Kadının yakınları olduğu belirtilen 2530 kişilik grup, hastane bahçesinde taşkınlık yaptı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, gruba müdahale etti. Müdahale sırasında ölen kadının oğlu O.İ., polis memuru M.Ç.'nin beylik tabancasını aldı. Ekiplerin müdahalesi ile tabanca O.İ.'nin elinden alındı. Ekipler, O.İ.´yi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2022-07-19 17:45:29



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