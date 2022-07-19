Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda ağacın kurutulmasıyla ilgili daire başkanı ile 2 kişiye gözaltı (3)

SERBEST KALDILAR
Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmının matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir sıvı enjekte edilmesiyle ilgili soruşturmada, gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, savcılık tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Salim Gökçek, belediye çalışanı Yusuf Soyak ile Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-07-19 18:33:24
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