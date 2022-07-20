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Okan ÇALIŞKAN/POZANTI (Adana), (DHA)ADANA'nın Pozantı ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR´ın çarptığı polis memuru Kemal Eren (38), yaşamını yitirdi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Amirliği'nde görevli polis memuru Kemal Eren, mesaisi bittikten sonra Adana´nın Pozantı ilçesindeki ailesinin yanına gitmek için yola çıktı. Pozantı otoban gişelerinde inen Eren'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR çarptı. Çağırılan ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Kemal Eren, kurtarılamadı.

Kemal Eren'in cenazesi, tören sonrası Adana'nın Pozantı ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-07-20 10:54:17



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