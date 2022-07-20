Tırın altında kalan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır otomobilin üzerine devrildi Kazada tır şoförü hafif yaralandı

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TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nda direksiyon hakimiyeti kaybolan tır, bariyerlere çarptıktan sonra seyir halindeki otomobili altına aldı. Tır şoförünün hafif yaralandığı feci kazada otomobil sürücüsü yara olmadan kurtuldu.

Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında TarsusAdanaGaziantep otoyolu Pozantı yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, temizlik malzemesi yüklü V.Ç.'nin kullandığı 34 ECV 436 plakalı çekici ve buna bağlı 27 GE 054 plakalı tır, TAG otoyolu Üçtepeler mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce orta ayırıcıya daha sonra yolun emniyet şeridi ile birinci şeridine devrildi. Tır bu sırada Adana istikametinden Tarsus istikametine giden M.Y.Ö. idaresindeki 01 AEP 752 plakalı otomobili dorsenin altına aldı. Tır şoförünün hafif yaralı olarak atlattığı feci kazada otomobilin sürücü yara almadan kurtuldu.

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