Tırın altında kalan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır otomobilin üzerine devrildi Kazada tır şoförü hafif yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tırın altında kalan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır otomobilin üzerine devrildi Kazada tır şoförü hafif yaralandı

İHA

Tırın altında kalan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır otomobilin üzerine devrildi Kazada tır şoförü hafif yaralandı

TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nda direksiyon hakimiyeti kaybolan tır, bariyerlere çarptıktan sonra seyir halindeki otomobili altına aldı. Tır şoförünün hafif yaralandığı feci kazada otomobil sürücüsü yara olmadan kurtuldu.
Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında TarsusAdanaGaziantep otoyolu Pozantı yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, temizlik malzemesi yüklü V.Ç.'nin kullandığı 34 ECV 436 plakalı çekici ve buna bağlı 27 GE 054 plakalı tır, TAG otoyolu Üçtepeler mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce orta ayırıcıya daha sonra yolun emniyet şeridi ile birinci şeridine devrildi. Tır bu sırada Adana istikametinden Tarsus istikametine giden M.Y.Ö. idaresindeki 01 AEP 752 plakalı otomobili dorsenin altına aldı. Tır şoförünün hafif yaralı olarak atlattığı feci kazada otomobilin sürücü yara almadan kurtuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıldönümü Mersin'de törenle kutlandı KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli: "Kıbrıs Türk tarafının 54 yıldır devam eden bu görüşmelere bir 54 yıl daha tahammül etmesi mümkün değildir"
YEREL HABERLER Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıldönümü Mersin'de ...
Mersin'de ikaz alarm ve siren testleri yapılacak
YEREL HABERLER Mersin'de ikaz alarm ve siren testleri yapılacak
Seçer: "Harekatın amacı adada barışı temin etmekti" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "1974'ten sonra Türk toplumu daha güven içerisinde yaşamaya başladı"
YEREL HABERLER Seçer: "Harekatın amacı adada barışı temin ...
Mersin'de tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de tarihi eser operasyonu
Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı polis memuru yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı polis memuru ...
Karaduvar Balık Festivali bu yıl eylül ayında yapılacak
YEREL HABERLER Karaduvar Balık Festivali bu yıl eylül ayında ...
Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
YEREL HABERLER Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
Mersin'de hastanede olay çıkaran hasta yakınlarına polis müdahale etti
YEREL HABERLER Mersin'de hastanede olay çıkaran hasta yakınlarına ...
Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda ağacın kurutulmasıyla ilgili daire başkanı ile 2 kişiye gözaltı (3)
YEREL HABERLER Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda ağacın kurutulmasıyla ...
MHP’li Kılavuz: "Türk gençliğinin daima sesi olduk"
YEREL HABERLER MHP’li Kılavuz: "Türk gençliğinin daima sesi olduk"
Hasta ölünce yakınları taşkınlık yaptı; oğlu müdahale eden polisin silahını aldı
YEREL HABERLER Hasta ölünce yakınları taşkınlık yaptı; oğlu müdahale ...
Asırlık ağacın kurutulmasında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Asırlık ağacın kurutulmasında gözaltına alınanlar ...
MTOSB’den 9 firma ikinci 500’e girmeyi başardı
YEREL HABERLER MTOSB’den 9 firma ikinci 500’e girmeyi başardı
"Tarsus'a Bir de Böyle Bak" projesiyle fenomenler Tarsus'u gezdi
YEREL HABERLER "Tarsus'a Bir de Böyle Bak" projesiyle fenomenler ...
Tarsus'ta yaz eğlenceleri başlıyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta yaz eğlenceleri başlıyor
Özgecan'ın babasından Mersin'deki ağaç katliamına tepki Mehmet Aslan: "Ağaç evrensel bir semboldür, bu olay sembole yapılan bir saldırıdır" "Bunun acısını, ıstırabını hücrelerimde hissediyorum"
YEREL HABERLER Özgecan'ın babasından Mersin'deki ağaç katliamına ...
Mersin'deki asırlık ağacın zehirlenmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda bulunan yarım asırlık kauçuk ağacının matkapla delinerek yabancı madde enjekte edilmek suretiyle kurumasına neden olduğu iddiasıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve bir belediye çalışanı gözaltına alındı Şüphelilerin ağaca zarar verdiği anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı
YEREL HABERLER Mersin'deki asırlık ağacın zehirlenmesiyle ilgili 3 ...
Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda ağacın kurutulmasıyla ilgili daire başkanı ile 2 kişiye gözaltı (2)
YEREL HABERLER Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda ağacın kurutulmasıyla ...
Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda ağacın kurutulmasıyla ilgili daire başkanı ile 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda ağacın kurutulmasıyla ...
Yıldırım: "Kaliteye önem veriyoruz"
YEREL HABERLER Yıldırım: "Kaliteye önem veriyoruz"
Alaca: "Konut fiyatlarındaki fahiş artışla mücadele etmeliyiz"
YEREL HABERLER Alaca: "Konut fiyatlarındaki fahiş artışla mücadele ...
Mersin'de trafik kazaları, MOBESE kameralarında
YEREL HABERLER Mersin'de trafik kazaları, MOBESE kameralarında
Mersin'deki trafik kazaları yürekleri ağza getirdi Sürücü hatalarının neden olduğu kazalar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Mersin'deki trafik kazaları yürekleri ağza ...
Sahte polis, gerçek polise yakalandı
YEREL HABERLER Sahte polis, gerçek polise yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.