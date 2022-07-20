Tarsus'ta iki mahallede kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı

Tarsus Belediyesince vatandaşların yaşam konforunu iyileştirmek ve kentin cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak amacıyla Bağlar ve Gaziler mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Bu çerçevede Belediye Meclis Salonunda, yerinde dönüşüm, vizyoner ve çözüm odaklı olarak hayata geçirilecek dönüşüm çalışmalarına ilişkin hak sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kentsel dönüşüm projesine ait çalışmalar tanıtıldı. Mevcut durum analizleri ve sentez çalışmaları paylaşıldı. Planlama süreci ve ortaya çıkarılan alternatif tasarımlardan söz edildi. Taslak planda yapılaşmayı etkileyen plan notları ve dönüşüme yön veren yapılaşma koşulları anlatıldı. Söz konusu alanın ada bütünü yapılaşması ve vizyon planı görselleri paylaşıldı. Taslak planın öngördüğü yapılaşmalar vaziyet planları ve üç boyutlu modellerle mekansal olarak yapılaşmayı gösteren detay cephe çalışmaları ile tanıtım videosu gösterildi. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile ilgili merak edilen bazı konulara Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve yetkililerce çalışmaya yönelik sunum eşliğinde bilgi verildi, sorular cevaplandırıldı.

Toplantıda ayrıca mimar Basri Gazi tarafından kentsel dönüşüm ve gelişim projesi çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili hak sahiplerine bilgi verilerek vatandaşların soruları cevaplandırıldı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



"Sağlıklı insan ancak sağlıklı bir kentte olur"

Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bu projemizde amacımız elden edilecek karı halka dağıtmak, bu yüzden belediye olarak çalışmayı yürütüyoruz. Biz vatandaşlarımızın lehine olacak çalışma ne ise onu yapma gayretindeyiz. Bir kentte rantı halk oluşturur, rantı da halka eşit dağıtmak gerekir. Kentimizin kalitesini yükseltecek kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Sağlıklı bir kent inşa etme yolunda İsmetpaşa Mahallemizin ardından Bağlar ve Gaziler mahallemizin 1. etap dönüşüm çalışmalarına başladık. Mahallemiz değerlenecek ve bir marka haline gelecek. Sağlıklı insan ancak sağlıklı bir kentte olur. Bu anlamda Bağlar ve Gaziler mahallelerimizde hayata geçireceğimiz kentsel dönüşüm ve gelişim projemizin halkımıza ve kentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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