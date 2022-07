Seçer, 'tarımsal destek dağıtım' törenine katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Tarım hayatın ta kendisi. Çünkü gıda olmazsa yaşam olmaz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde 'üzüm sıkma makinesi, hamur yoğurma makinesi, küçükbaş hayvan ve yem dağıtım' törenine katıldı.

Tarsus Mezbahanesinde düzenlenen törende, Tarsuslu 15 ve Çamlıyaylalı 2 yetiştirici olmak üzere, toplam 17 yetiştiriciye 25’er adet küçükbaş hayvan ve yemleri teslim edildi. Törende Tarsus Dedeler Kooperatifi, Tarsus Sayköy Sulama Kooperatifi, Tarsus Ulaş Mahallesi Sulama Kooperatifi ve Tarsus Taşçılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 1’er adet olmak üzere toplam 4 adet üzüm sıkma makinesi dağıtılırken, Tarsus’ta 20 mahalle, Çamlıyayla’da ise 5 mahalleye toplamda 25 adet hamur yoğurma makine desteği sağlandı.



“Tarım hayatın ta kendisi. Çünkü gıda olmazsa yaşam olmaz”

Üreticilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Seçer, “Tarım hayatın ta kendisi. Çünkü gıda olmazsa yaşam olmaz. Mutlaka üreteceğiz, üretimi yapacak olan da üretici. Ancak devletin kurumları da üreticiyi destekleyecek. Bu dünyanın her tarafında böyledir” dedi. Devletin tarımı, dengeyi kurmak için desteklemesi gerektiğini söyleyen Seçer, “Yoksa üretim ve ekonomi olmaz. Türkiye’de her 4 kişiden biri tarımda çalışıyor. Bu insan tarımda çalışmayı bırakırsa boşta kalacak. Dolayısıyla iş bulamayan, evine aş götüremeyen insan da toplum için potansiyel bir sorun oluşturacaktır. Yani sosyal mesele, toplumsal bir mesele” diye konuştu.

Tarım alanında milletvekilliği döneminde de TBMM’deki komisyonda çalıştığını anımsatan Seçer, “Tarım alanında ciddi yasaların çıkmasına, hem pratikte hem teorikten edindiğim deneyimlerle katkı vermeye çalıştım. Şimdi belediye başkanıyım. Tarımın önemini ve değerini bildiğim için, bunun farkında olduğum için bu kadar önem veriyorum. Bir şeyin farkında olacaksınız ki değer veresiniz. Biz bunun farkındayız” ifadelerini kullandı.

Mersin’de 3 yıldır önemli çalışmalar yaptıklarını ve hiçbir zaman bundan şikayet etmediklerini vurgulayan Başkan Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi 3’üncü yılını doldurdu. Hiçbir ortamda ‘belediyem fakir, asfaltım yok, param yok, hayvan alamam, yem veremem, destek yapamam’ gibi bir cümle kurmadım. Başkanın ekibinin, çalışma arkadaşlarının, bürokrasisinin de böyle bir söylemi olamaz. İmkanlarımızı sonuna kadar kullanır, hizmetlerimizi yaparız” şeklinde konuştu.



“3 yıldır verilen destekler, üretici için büyük önem taşıyor”

Tarımsal alanda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Seçer, şöyle devam etti; "Bu bölgenin çiftçilerinin bizden en çok istediği şey, sulama borusu desteğidir. Maalesef son 2 yılda boru fiyatlarını inceledim; hem plastik hem de çelik boru fiyatları son 2 yılda yüzde 400, yüzde 500 oranında artmış durumda. Biz boru dağıtımına 60 kilometre ile başladık ve kendimize 100 kilometre hedefi koyduk. Şu ana kadar da Anamur’dan Tarsus’a vatandaşlarımıza 3 yıl içinde toplam 162 kilometre sulama borusu dağıttık. Biz bu boruları da projesi olan üreticilerimize dağıtıyoruz.”

Üreticiye sulama borusu desteği yanında, fide fidan desteği de sağladıklarını belirten Seçer, “Bizim derdimiz küçük üretici. Başta kadınlar olmak üzere, küçük üreticilere ne yapabiliriz, onun için gayret sarf ediyoruz. Son 3 yılda 1 milyon 491 bin adet değişik türde fidefidan dağıttık. Özellikle denize yakın yerlerde, örtü altı üreticilere de destek veriyoruz. Orada da 225 üreticiye mikrobiyal gübre, 80 üreticiye sera naylonu, 800 üreticiye sera ipi ve sarı yapışkan tuzak desteklerimiz olacak. Şu ekonomik koşullarda, bu destekler üretici için çok büyük önem taşıyor” dedi.



“5 yıldan sonra bizim yeni hayvan bedeli ödememize gerek kalmayacak”

'Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi çerçevesinde yeni üreticilere küçükbaş hayvanlarının teslim edileceğini söyleyen Başkan Seçer, söz konusu projenin, hayvancılık adına Mersin’e çok faydası olacak bir proje olduğuna dikkat çekerek, “Her yıl 60 aileye 25’er adet olmak üzere toplamda bin 500 adet küçükbaş hayvan dağıtıyoruz. Proje 5 yıllık bir proje. 5 yıldan sonra bizim yeni hayvan bedeli ödememize gerek kalmayacak. 2 yılda 3 bin hayvan aldık ve dağıttık. Bu yıl dağıtacağımız bin 500 hayvanın 973 adedini satın almışız. Geri kalan 527 hayvan, 2 yıl önce proje başladığında verdiğimiz üreticilerden geldi. Toplamda da şu ana kadar 2 bin 220 yeni doğum olmuş. Bu yıl bunun sadece 527’sini geri almışız. Diğerlerini de belli bir zaman sonra üretici bize iade edecek ve biz yeni üreticilere vereceğiz. Proje bu şekilde ilerleyecek” ifadelerini kullandı.

Hayvancılık anlamında diğer alanlarda da önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Seçer, “Geçtiğimiz haftalarda Toroslar’da 35’i kadın 50 üreticiye kaz dağıtımını gerçekleştirdik. Her bir yetiştiriciye 100 adet yavru kazı, 600 kilogram yem desteği ile teslim ettik. Arıcılığa da destek veriyoruz. Muazzam bal üretimimiz oluyor. Geçen yıl yine 55’i kadın 708 balcıya malzeme desteği yaptık. Bu yıl da kovan sahiplerine, 100200 kovan arası bal sağım çadırı vereceğiz” diye konuştu.



“Tarsus Çamlıyayla hattına 25 adet hamur yoğurma makinası vereceğiz”

Tarımsal alanda üreticiye bir diğer dağıtımın da alet ekipman olduğunu dile getiren Başkan Seçer, “Bu bölge üzüm diyarı. Dağıttığımız üzüm sıkma makinaları hayırlı olsun. Yine 25 adet hamur yoğurma makinası vereceğiz Tarsus Çamlıyayla hattına. Hangi köy isterse istesin 1 tane hakkı var. Şu ana kadar 160 talep gelmiş, 160’ını da bu dağıtımlarla tamamlamış olacağız. Bunun yanında kooperatifler, birlikler, ziraat odaları aracılığı ile badem soyma, zeytin boylama, bitkisel atık kıyma, taş kırma, sap parçalama, erik boylama, ceviz soyma, destilasyon, dal parçalama makinaları gibi toplamda 214 adet makine ve ekipman desteği sağlamışız” ifadelerini kullandı.

