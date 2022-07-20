Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' (2)



BELEDİYE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmının matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir sıvı enjekte edilmesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi soruşturma başlattığını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sorumluluk alanımızda bulunan Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park'taki kauçuk ağacında meydana gelen kuruma ve ardından yaşanan gelişmelerle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu kauçuk ağacındaki kuruma belirtilerinin görüldüğü ilk günden itibaren, ağacın yeniden sağlığına kavuşması için belediyemizce her türlü önlem alınmış, bilimsel metotlarla tedavi sürecine başlanmıştır. Ağacın tekrar sürgün verme yeteneği dikkate alınarak kuruyan dalları budanmış ve budanan dal yüzeyleri de aşı macunu ile kapatılmıştır. Ağacın hayat belirtisi göstermesi şu aşamada sevindirici olup, yeniden eski sağlığına kavuşması için gayretli çabamız sürmektedir. Konuyla ilgili belediyemiz bünyesinde derhal idari soruşturma açılmış olup, soruşturma halen titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca, iddialar üzerine adli süreç devam etmektedir" denildi.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Açıklamanın devamında, olay bahane edilerek tamamen siyasi saiklerle yapıldığı açık olan saldırılarla belediyenin yıpratılmaya çalışılmasının asla kabul edilemez olduğu belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Bu tür fırsatçı yaklaşımların ve siyasi saldırıların kimseye yarar sağlamayacağı bilinmelidir. Gün içerisinde davet edildiğinde bilgi vermek durumunda olan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımızın, gece yarısı hukuka aykırı olarak saat 02.00'de polis ekiplerince evinden gözaltına alınması, adli soruşturmanın sağlıklı yürütüldüğü konusunda endişe uyandırmaktadır. Göreve geldiğimiz günden bu yana, binlerce fidanı toprakla buluşturan, park ve yeşil alanlarımıza özenle bakan bir belediye olarak sürecin titizlikle takipçisi olduğumuzun ve dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm canlıların belediyesi olarak canla başla çalışacağımızın bilinmesini isteriz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

2022-07-20 13:22:10



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