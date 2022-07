Seçer: "Biz teknolojiyi kullanan bir belediyeyiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Teknopark’ta firma temsilcileri ile toplantıda bir araya geldi.

Teknopark Başkanı İhsan Gültekin'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda firmalar tek tek kendilerini tanıtarak, çalışmalarını anlattı. Başkan Seçer, “Başkan ve heyeti beni ziyaret ettiklerinde de söyledim. Mersin bir teknoloji kenti olabilir? Mersin bir kere sizin tarzınızda insanların yaşayacağı bir yer. Teknolojiyle uğraşan, yaşamsal anlamda tercihleri daha kentleşmiş, modern, çağdaş insanların. Mersin buna, hem iklimi hem de coğrafi konumuyla çok uygun. Denizi bir tarafta, nefis dağları bir tarafta, mikroklima iklimiyle, muazzam bir doğasıyla birçok avantaj sunan bir kent. Bu yapısıyla da San Francisco’ya benzer. Mesela Silikon Vadisi coğrafi ve iklim olarak Mersin’e çok benzer. Onun için Mersin sizler için cazip bir yer” dedi.

Teknolojinin çeşitli meslek alanları ve üretime kattığı değeri örneklerle anlatan Seçer, “Ben Mersin Belediyesini yönetirken, birinci sınıf yüklenicilerle çalışmak isterim. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile her alanda iş birliği yapabilirsiniz. Ben bundan keyif alırım, mutluluk duyarım. Teknoloji alanında bizimle ticari faaliyet yapabilirsiniz. Biz belediyemize en kaliteli işi, en makul fiyata Mersin’den yaptırmak isteriz. Bu çerçevede tercihlerimizi koyarız. Bu tercihleri koyarken de bazı prosedürleri takip ederek, bu ortamı firmalara açmak zorundayız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinde bu konudaki işleyiş ve uygulamalardan da bahseden Seçer, örneğin Bilgi İşlem Dairesi’nin, bütçesinin yüzde 70’ini Mersin firmaları üzerinden kullandığı bilgisini paylaşarak, “Yani bizim Mersin’deki bilgi işlem firmalarıyla, yüzde 70 oranında bir hacimle alış verişimiz var. Demek ki, kalan yüzde 30’u başka yerlerden yapıyoruz. Bizim 7 teknopark firmasıyla proje ve yazılım çalışmalarımız da devam ediyor. Belediyemizin uygulaması olan Teksin, teknolojik bir uygulamadır. Türkiye’de en iyi çalışan sistemlerden birisi. Belki İstanbul bu konuda bizimle yarışıyor olabilir. Daha bugün bayram raporu aldım. 9 günde sadece Alo 185’e 23 bin çağrı var. Bunun 17 bini talebe dönüşüyor. Whatshapp hattından gelenler de bir o kadar. Ben bundan yararlanıyorum” ifadelerini kullandı.

MESKİ bünyesinde kullanılan SCADA sisteminin de teknolojik özellikleri barındırdığını vurgulayan Seçer, “Biz SCADA sistemi sayesinde, suda kaçak kayıp oranını düşürüyoruz. Birçok yerde susuzluğu giderdik. Biz teknolojiyi sonuna kadar kullanan bir belediyeyiz. Onun için birkaç örnek üzerinden gittim. Bunların yanında İtfaiye Bilgi Sistemi’nden Akıllı Kütüphane’ye, What To Mersin projesine kadar birçok projeyi de bunlara ekleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin ise “97 aktif firmayla devam etmekteyiz. Şu anda 120 milyon dolar bir ihracatımız, 1 milyar civarında iç hacmimiz mevcut. Çalışmalarımıza Teknopark olarak yurtiçi ve yurtdışında devam ediyoruz. Başkanım, sizi ziyaretimizde ‘Mersin tarım kenti, turizm kenti ama aynı zamanda teknoloji kenti olması gerekir’ diye bir ifade kullanmış ve bu konuda bizi destekleyeceğinizi ifade etmiştiniz. Ben herkesin huzurunda bundan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

