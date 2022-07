Başkan Seçer: "Her mahalleye eşit hizmet yapma çabası içerisindeyiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus’un Mithatpaşa Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Seçer, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki esnafı gezerek başladığı programına, bir kahvehanede gerçekleştirilen vatandaşlarla buluşma etkinliği ile devam etti. Vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Seçer, “Sizlere hizmet etmek için gayret ediyoruz. Çok gayretli bir belediye olduğumuz herkesçe biliniyor. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin takip ettiği bir belediyeyiz. Ben sizlerin oylarıyla Belediye Başkanı oldum. Bu desteğin ve sorumluluğumun farkındayım. Bu yük ağır bir yük, ama çok değerli, çok kutsal bir yük. Kolay vazife yapmadığımızı biliyorsunuz. Kısıtlı imkanlarımızı kullanıp, israf etmeden, kul hakkı yemeden, birilerinin yemesine müsaade etmeden, tüyü bitmemiş yetimin hakkını israf etmeden, ama her şeyden önemlisi Hz. Ömer adaletini hizmete ihtiyacı olan her mahalleye eşit olarak ulaştırma gayreti ve azmi içerisindeyiz” dedi.



“Bizim tek gücümüz, moral kaynağımız ve enerjimiz sizlersiniz”

Vatandaşların desteğinden inanılmaz derecede moral bulduklarını söyleyen Seçer, “Bizim tek gücümüz, tek moral kaynağımız ve enerjimiz sizlersiniz. Sizin bu sevginiz, duanız, teşekkürünüz, memnuniyetiniz olmasa; emin olun ne ben sokağa çıkabilirim, ne de bu görevi yapabilirim. Başkanınızı iyi tanıyın ve benden yana yatağınızda rahat uyuyun” diye konuştu.

Çalıştıkça dinlendiğini dile getiren, tüm mahallelere adaletli bir şekilde hizmet götürdüklerini belirten Seçer, “Muhtarlarımızla gayet uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Sizin memnuniyetinizi daha da artırmak için, bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yol yapımlarından MESKİ’nin yaptığı su, kanalizasyon çalışmalarına kadar. Mithatpaşa gibi daha önceki dönemlerde hizmeti kısıtlanmış, hizmette ikinci plana atılmış yerlere ilgimiz daha fazla. Burada size ayrıcalık yapmıyoruz. Bizim yaptığımız, geçmişte gerçekleşmeyen adaleti gerçekleştirmek. Yaptığımız bundan ibaret” ifadelerini kullandı.



“Kendinizi huzurlu hissedin. ‘Bizim Başkanımız var’ deyin”

Mersinlilere ayrım yapmadan hizmet etmenin gayreti içinde olduğunu bir kez daha vurgulayan Seçer, “Ben sizin Belediye Başkanınızım. Bana oy verip vermediğinizi sorgulamam. Benim görevim size ayrım yapmadan hizmet etmek. Onun için biz görevde olduğumuz sürece, kendinizi güvende ve huzurlu hissedin. ‘Bizim Başkanımız var’ deyin. Biz belediye olarak yol, su, otobüs gibi hizmetleri sağlarız. Ama bizim için her şeyden önemlisi insan. Bizim için kadın öncelikli, çocuk öncelikli. Hasta, hamile, bebek, öğrenci, evinde yemeğini yapamayan yaşlı teyzem önemli. Bunların mutluluğu, huzuru önemli. Eğer bu saydığım insanlar acı çekiyorsa, onların acısını paylaşmamız çok önemli. Onun için Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye’de sosyal belediyecilik dendiği zaman akla gelen ilk belediye haline geldi” şeklinde konuştu.

Tarsus Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Muhittin Borlukan ise “Biz Mersin Büyükşehir Belediyesinden memnunuz. İhtiyaçlarımız yerine getiriliyor, eksik olanlar da yapılacak inşallah. Hangi daire başkanı, hangi müdürü aradıysak eksiklerimiz tamamlanıyor” dedi.

