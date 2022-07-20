Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' (3)



AK PARTİ´Lİ YILMAZ: BU AĞACA YAPILAN İŞKENCEDİR

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Meydanı'na giderek asırlık kauçuk ağacında incelemeler bulundu. Yılmaz, "Bu ağaca yapılan bir işkencedir. Burada amaçları nedir bilmiyorum. Bunu yapanlar; her zaman, 'Ağaç, ağaç' diye şov yapanlar, arkasına sığınanlar, milletin geleceğini, istikrarını bozacak kadar olaylar çıkaranlar" dedi.

Hiçbir çevreci derneğin, CHP, HDP, İİY Parti'den ve ittifak ortaklarından kimsenin olay yerinde olmadığını ifade eden Yılmaz, "Ağaca bunu yapan, idareleri ve kontrolleri altındaki hayvan barınaklarındaki hayvanlara ve diğer canlılara neler yapıyorlar, ben düşünmek bile istemiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-07-20 14:58:07



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