Rosatom, Mısır'ın ilk nükleer santrali El-Dabaa Nükleer Santrali'nin inşaatına başladı

Mısır’ın ilk nükleer santrali olan ElDabaa Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci ünitesinin temeli atıldı. Temel atma törenine Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir de katıldı.

Törenin önemine işaret eden Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, “ElDabaa NGS’nin 1’inci ünitesinin inşaatının başlaması, Mısır’ın nükleer kulübüne katıldığı anlamına geliyor. Rosatom, Mısır Arap Cumhuriyeti'nde VVER1200 tasarımı son teknoloji güç ünitelerini üretecek. Hem Rusya'da hem de yurt dışında bu tür reaktörlerle nükleer santrallerin inşası ve işletilmesi konusunda deneyim kazandık. Nükleer güç santralinin inşası, Mısır'ın yeni bir teknoloji, sanayi ve eğitim geliştirme düzeyine ulaşmasını sağlayacak. Santral, Asvan Barajı'ndan bu yana RusMısır iş birliğinin en büyük projesi olacak. Kendi nükleer enerji endüstrisine sahip olmak, yarım asırdan fazladır Mısır halkının hayaliydi ve bu hayali gerçekleştirmek Rosatom için büyük bir onurdur” dedi.

Mısır Nükleer Santraller Kurumu (NPPA) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emced ElVekil de törene katılanları selamlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Sayın Dr. Muhammed Şakir ve Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev’in huzurunda, ElDabaa Nükleer Güç Santrali’nin birinci ünitesinin ilk betonunun dökülmesi için düzenlenen törene hepiniz hoş geldiniz. Mısır Arap Cumhuriyeti Ekselansları AbdülfettahesSisi’nin yeni cumhuriyete katkıda bulunan kapsamlı rönesansın bir parçası olan Mısır Nükleer Projesi’ni başlatma yönündeki kararı olmasaydı bugün bu tören mümkün olamazdı. Ayrıca tüm devlet kurumları Mısır’ın nükleer programının niteliğini anlayarak, ortak hedefe ulaşma için hiçbir çabadan kaçınmamıştır.”

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir de, “1’inci ünitenin temel atma töreni bizler için büyük bir keyif. 1’inci ünitenin tam ölçekli inşaatının başlaması Mısır için tarihi bir olay. Siyasi liderlik ve MısırRus iş birliği, Covid19 pandemisinin getirdiği zorluklara rağmen bu iddialı projenin hayata geçirilmesine katkıda bulundu. Pandeminin projeye olumsuz herhangi bir etkisi olmadı” diye konuştu.

ElDabaa Nükleer Santrali'nin sahibi ve gelecekteki işletmecisi olan Mısır Nükleer Santraller Kurumu (NPPA) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emced ElVekil, dökülen ilk betonun anısına Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir’e, projenin inşa edildiği Matrouh Bölgesi Valisi Tümgeneral Halid Şuayip’e, Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu (ENRRA) Başkanı Sami Şaban Attallah’a, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev’e, ASE A.Ş Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Korchagin’e ve ASE A.Ş Başkan Yardımcısı ve ElDabaa NGS Proje Yönetimi Genel Danışmanı Grigory Sosnin’e plaket taktim etti. Muhammed Şakir ve Aleksey Likhachev, olağanüstü çabalarından dolayı RusMısır ortak proje ekibinin üyelerine hatıra madalyaları verdi.

Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu (ENRRA), 29 Haziran'da planlanan tarihten önce ElDabaa NGS’nin 1’inci ünitesine inşaat ruhsatını vererek beton dökümünün başlamasına izin verdi. ElDabaa Nükleer Güç Santrali, Mısır’daki ilk nükleer santral olma özelliğini taşıyor. Nükleer santral, Kahire’nin yaklaşık 300 kilometre kuzeybatısında, Akdeniz kıyısındaki Matrouh bölgesinde bulunan ElDabaa kentinde inşa edilecek. Santral, her biri 1200 MW güce sahip VVER1200 tipi (basınçlı su reaktörü) 3+ nesil 4 üniteye sahip olacak. Halihazırda başarıyla işletilen en yeni nesil teknoloji olma özelliği taşıyan bu tip reaktörler, Rusya’da Novovoronej ve Leningrad NGS’de bulunuyor.

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