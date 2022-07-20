Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' (4)

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BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmının matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri sıvı enjekte edilip kurutulmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ile Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır´ın nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle salıverilmesi kararına itiraz etti. Belediye çalışanı Yusuf Soyak´ın serbest kalmasına itiraz etmeyen savcılık, Gökçek ile Çakır´ın tutuklanmasını talep etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin Soner AYDIN

2022-07-20 16:53:59



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