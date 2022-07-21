Seçer, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

İHA

Seçer, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Suphi Öner Öğretmen Evi’nde Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıldönümü kutlama programı dolayısıyla düzenlenen programda, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.
Programda konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Bizim anlayışımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ anlayışıdır. Bizim hiçbir zaman durup dururken kimsenin toprağında, vatanında gözümüz olmamıştır. Ama Kıbrıs’ta yaşadığımız gibi mezalim yaklaşımlar da gereğini yaptırmayı mecbur kılmıştır ve tarih boyunca bu ve benzeri konularda devlet olarak da millet olarak da üzerimize düşeni yapmışızdır” dedi.

“Bütün bir Türk halkı, Kıbrıs halkının soydaşlarımızın yanında olduk”
Konuşmasına 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın Mersin’den başladığını anımsatarak başlayan Belediye Başkanı Vahap Seçer ise “Ben o tarihlerde küçük bir çocuktum. Şunu gördüm, sadece Türk askeri, Mehmetçik burada deniz yoluyla ya da uçaklarla orada Beşparmak Dağlarına indirme yaparak barışı ve huzuru sağlama gayreti içerisinde olmadı. Bütün bir Türk halkı, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla Kıbrıs halkının soydaşlarımızın yanında olduk. Onları dualarla destekledik. Çok güzel anılarım var o günlere ait. Karartma uygulanan geceler, evimiz tren istasyonuna çok yakındı. Rahmetli annem asker geçişlerinde pasta börek hazır ederdi. Uzun süre askerin çantasında kaldığı zaman bayatlamayan çörekler. İşte milletimizin büyüklüğü bunda. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli, çok anlamlı bir sözü var. Her zaman dünya barışını değerlendirirken bu söz aklıma gelir. ‘Savaş mecbur kalınmadıkça bir cinayettir’ der. Çok değerli bir söz, çok önemli bir söz. Bunu söyleyen bu toprakların yetiştirdiği en büyük asker, en büyük devlet adamı. 1974 yılında bizler mecbur kaldık adaya gitmeye" ifadelerini kullandı.

“Dün olduğu gibi bugün de yarın da yavru vatan Kıbrıs'ımızın yanında olacağız”
Programda Kıbrıs’tan gelen konukların da olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Seçer, şöyle devam etti: “Dünkü ziyaretlerinde anılarını aktardılar. Bebekler, kadınlar katledildi. Toplu katliamlar oldu. İnsanlara zulüm edildi. Kitle katliamları oldu. Rahmetle anıyorum. Hem merhum o dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i hem de Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı rahmetle anıyorum. Bülent Ecevit çıkarmaya başladığında dünya basınına şöyle bir demeç vermişti; ‘Adaya sadece Türklere değil Rumlara da barış ve huzuru getirmek için çıkıyoruz’ dedi. Oradaki temel amaç tüm adaya huzuru hakim kılmaktı. Çok şükür ki bugün 48. yıldönümünde, bizler için çok değerli çok önemli bu bayram gününde adada anavatanın desteğiyle, güvencesiyle bir huzur ortamı sağlanmıştır. Ancak Başkonsolosumuzun da söylediği gibi kalıcı bir çözüm arayışında tarafların samimiyetsiz yaklaşımı, Kıbrıs'ta Türk toplumu ve Rum toplumu arasındaki bu mücadelenin arzu etmediğimiz bir şekle doğru evrilmeye gidebileceği endişesi ile devam ettiğini görüyoruz. Türkiye'nin bu konudaki tavrı nettir. Aslında Türkiye'deki bütün siyasi partilerin tavrı nettir. Bu konu siyaset üstü bir mesele. Biz Kıbrıs Türkü’nün yanındayız. Orada iki toplumlu iki devletli, eşitlik temeline dayalı, egemen devlet yapılanmasının taraftarı olduğumuzu buradan bildirmek isteriz."

“Barış ve özgürlük bayramımız kutlu olsun”
KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, “Bağımsızlık meşalesini yakan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 48. yıldönümünü, harekatın başlangıç noktası olan Mersin’de bir kez daha sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk ve onur duymaktayım. Barış ve özgürlük bayramımız kutlu olsun. Mücahit ve Mehmetçik bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının geleceği için şehit oldular. Onların bıraktığı emaneti korumak hepimizin boynunun borcudur" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Direğe bağlanmış doğanı kurtarıp doğaya bıraktılar
YEREL HABERLER Direğe bağlanmış doğanı kurtarıp doğaya bıraktılar
Mersin'de kurs merkezlerindeki 151 öğrenci YKS'de ilk 50 bine girdi
YEREL HABERLER Mersin'de kurs merkezlerindeki 151 öğrenci YKS'de ilk ...
Mersin'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' (4)
YEREL HABERLER Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' ...
Rosatom, Mısır'ın ilk nükleer santrali El-Dabaa Nükleer Santrali'nin inşaatına başladı
YEREL HABERLER Rosatom, Mısır'ın ilk nükleer santrali El-Dabaa ...
Toroslar'da park ve yeşil alanlara yaz bakımı
YEREL HABERLER Toroslar'da park ve yeşil alanlara yaz bakımı
Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' (3)
YEREL HABERLER Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' ...
Başkan Seçer: "Her mahalleye eşit hizmet yapma çabası içerisindeyiz"
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Her mahalleye eşit hizmet yapma çabası ...
Seçer: "Biz teknolojiyi kullanan bir belediyeyiz"
YEREL HABERLER Seçer: "Biz teknolojiyi kullanan bir belediyeyiz"
Mersin'de yarım asırlık ağacın kurutulmasına tepki Yılmaz: "Bunu yapan zihniyet Gezi olaylarında ağaç diye memleketin istiklalini, istikbalini tehlikeye atmıştır" Mersin’de Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Özgecan Aslan Meydanı’nda bulunan yarım asırlık kauçuk ağacının matkapla delinerek yabancı madde enjekte edilmek suretiyle kurutulmasına tepkiler dinmiyor AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: "Siyasi algı dediğinizde CHP’den iyisi yok"
YEREL HABERLER Mersin'de yarım asırlık ağacın kurutulmasına ...
Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' (2)
YEREL HABERLER Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 'ağaç' açıklaması
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 'ağaç' açıklaması
Seçer, 'tarımsal destek dağıtım' törenine katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Tarım hayatın ta kendisi. Çünkü gıda olmazsa yaşam olmaz”
YEREL HABERLER Seçer, 'tarımsal destek dağıtım' törenine ...
Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl ...
AK Partili gençlerden Mersin'deki ağaç katliamına tepki
YEREL HABERLER AK Partili gençlerden Mersin'deki ağaç katliamına ...
Tarsus'ta iki mahallede kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta iki mahallede kentsel dönüşüm çalışmalarına ...
Tırın altında kalan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır otomobilin üzerine devrildi Kazada tır şoförü hafif yaralandı
YEREL HABERLER Tırın altında kalan otomobilin sürücüsü yara almadan ...
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıldönümü Mersin'de törenle kutlandı KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli: "Kıbrıs Türk tarafının 54 yıldır devam eden bu görüşmelere bir 54 yıl daha tahammül etmesi mümkün değildir"
YEREL HABERLER Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıldönümü Mersin'de ...
Mersin'de ikaz alarm ve siren testleri yapılacak
YEREL HABERLER Mersin'de ikaz alarm ve siren testleri yapılacak
Seçer: "Harekatın amacı adada barışı temin etmekti" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "1974'ten sonra Türk toplumu daha güven içerisinde yaşamaya başladı"
YEREL HABERLER Seçer: "Harekatın amacı adada barışı temin ...
Mersin'de tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de tarihi eser operasyonu
Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı polis memuru yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı polis memuru ...
Karaduvar Balık Festivali bu yıl eylül ayında yapılacak
YEREL HABERLER Karaduvar Balık Festivali bu yıl eylül ayında ...
Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
YEREL HABERLER Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.