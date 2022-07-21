Toroslar Belediyesinden öğrencilere tercih desteği

Toroslar Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde de gençlere desteğini sürdürüyor.

18 Temmuz 2022 tarihinde açıklanan YKS sonuçlarının ardından danışmanlık hizmeti ile gençleri yalnız bırakmayan belediye, meslek seçiminde üniversite adaylarına yardımcı oluyor. Toroslar Belediyesi Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi ile Toroslar Akademide bulunan uzman eğitmenlerin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde verdiği danışmanlık hizmetinde öğrenciler, kendileri için en doğru tercihi belirliyor. Merkezde, tercih listesi oluşturulurken öğrencilerin ilgili alanları da göz önünde bulunduruluyor.

YKS tercih işlemleri ise 27 Temmuz5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih danışmanlığı için üniversite adaylarının, belediyenin 0531 394 26 53 numaralı hattını arayarak randevu almaları gerekiyor.

“Doğru tercih konusunda yardımcı oluyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, üniversite adaylarının kazandıkları puanları en doğru şekilde değerlendirebilmeleri için yanlarında olduklarını söyledi.

Tüm gençlere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Yılmaz, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin en önemli süreçlerinden birisi de üniversite tercihleridir. Toroslar Belediyesi olarak gençlerimize en doğru bölüm ve üniversiteyi tercih etmeleri için uzman eğitmenlerimizin eşliğinde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Tercih ettikleri bölüm ve üniversiteyi kazanan Mersinli gençlerimizin hem kentimizi hem de ülkemizi çok daha güzel yarınlara taşıyacaklarına inanıyoruz. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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