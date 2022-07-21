Yılbor, İSO 500’de 74. sırada yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl yapılan, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları açıklandı. Yılbor Plastik Boru, 500 firma arasında 74. sırada yer aldı.

2008 yılı içerisinde MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 65 bin metrekare alan üzerine kurulan Yılbor Plastik Boru, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl yapılan, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 74. sırada yer aldı.

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, yıllık 60 bin ton üretim kapasitesine sahip olan firmanın, inşaat sektörüne yönelik ürünlerin üretimini gerçekleştirdiğini belirterek, "Firmamızda inşaat sektörüne yönelik alt ve üst yapı grubunda yer alan tüm ürünler, giriş kontrolden başlayarak sevkiyata kadar tüm aşamalar 'EN' ürün standartları ve 'ISO 9000' standartları göz önünde bulundurularak akredite laboratuvar gözetiminde faaliyetler gerçekleşmektedir. Üst yapı grubunda PVC Atık Su Boru & Ek Parçaları, PPRC ve Kompozit Boru & Ek Parçaları üretimi gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte, alt yapı grubunda yer alan PE100 ve PVC Temiz Su Borusu imalatı gerçekleştirmektedir. 2020 yılına baktığımızda ihracat satışları, toplam satışlarda yüzde 40’lık bir paya sahipken, 2021 yılında bu pay yüzde 60 civarına ulaşmıştır. Hedefimiz 2022 ve sonrasındaki yıllarda bu payı daha da arttırmak. İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer almamızı sağlayan tüm çalışanlarımız, bayilerimiz ve yurtdışı ekibimize sonsuz teşekkür ediyorum. Hedefimiz önümüzdeki yıl Birinci 500 Sanayi Kuruluşu içerisinde yer alabilmek" dedi.

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