Kadın ve çocuk hakları mücadelesinde iş birliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Barosu arasında 'kadın ve çocuk hakları mücadelesi'nde iş birliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Baro Başkanı Gazi Özdemir arasında imzalanan protokol çerçevesinde, kadın ve çocukların adalete erişiminin artırılması ve adli süreçlerin Kadın ve Çocuk Hakları Merkezleri’ndeki avukatlarla görüşülerek daha sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor.

Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının en önemli sorunlarından biri olduğunu söyleyen Seçer, “Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemek amacıyla ortak mücadele etmek, protokolün amaçları arasında yer alıyor. İşbirliği protokolü ile korunmaya ihtiyacı olan kadınlara, çocuklara yönelik rehberlik, bilinçlendirme ve karşılaşabilecekleri hukuki süreçlere dair bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarını yapacağız. Bunu Baromuzla işbirliği halinde gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda, bu protokolün imzalanmasının ardından da bu işbirliği çerçevesinde ulusal ve uluslararası projeler de geliştireceğiz” dedi.



“Yerel Eşitlik Eylem Planımızı açıkladık”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana, kadına ayrı bir sayfa açtıklarını vurgulayan Seçer, “Tüm uygulamalarımızda, kararlarımızda hep kadını önceledik. Öncelikle, göreve geldiğimiz tarihe kadar düşünülmemiş olan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığını kurarak işe başladık. Ve o daire bünyesinde, kadına ve çocuğa yönelik çok önemli projeler geliştirdik. 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde Türkiye'de gerçekten çok değerli, çok önemli bir çalışma olan Yerel Eşitlik Eylem Planımızı açıkladık. Eylem planı doğrultusunda belediye olarak çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” diye konuştu.



“Kadınların her alanda daha fazla var olmasını istiyoruz”

Kadınların her alanda daha fazla var olmasını istedikleri için, onlara daima pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydeden Başkan Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışma arkadaşlarımızı belirlerken, kadınlara mutlaka pozitif bir bakış açımız oluyor. İstihdamda kadınların oranını artırmak istiyoruz ve bu yönde de önemli çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimiz tarihte belediye bünyesinde kadın istihdam oranı yüzde 17 iken, bugün bu oran yüzde 2122’lere kadar yükseldi. Umut ediyoruz ki, daha da iyi noktalara getireceğiz. Kadınların her alanda, siyasette ve karar alma mekanizmalarında daha fazla var olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadınların, toplumun en derin ve önemli sorunlarını yaşayan kesimlerden birisi olduğunu da vurgulayan Seçer, “Kadınlar, toplumumuzun en önemli ve derin sorunlarını yaşayan kesimlerinden bir tanesidir. Bunu görmek lazım. Buna bağlı olarak, çocuklarımız da böyle. Bunun tabii ki farklı nedenleri var. Türkiye koşulları, gelenekler, görenekler, sosyokültürel yapı, sosyal ekonomik yapı ve daha birçok faktör, maalesef bu sorunu olumsuz bir şekilde tetikliyor. Umut ediyorum ki, aramızda yaptığımız bu protokol sonucunda da Mersinimizden tüm Türkiye'ye olumlu çalışmalar yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



“Kadınlara ve çocuklara hukuksal destek vereceğiz”

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin en önemli sorunlarında birisi olduğunu söyleyen Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir ise “Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ortak bir protokol düzenleyerek, özellikle şiddet mağduru kadınlara ve yine istismara uğrayan çocuklara hukuksal anlamda destek verme noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Ortak projeler üreteceğiz. Bu geliştireceğimiz projelerin, şehrimizdeki kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, ülkemizdeki kadınlara ve çocuklara fayda getireceği noktasında herhangi bir kuşkumuz yok" diye konuştu.

