Başkan Seçer'den 'ağaç' açıklaması: Adli ve idari soruşturma devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer'den 'ağaç' açıklaması: Adli ve idari soruşturma devam ediyor

DHA

Başkan Seçer'den 'ağaç' açıklaması: Adli ve idari soruşturma devam ediyor


MERSİN, (DHA)MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki ağacın matkapla 9 yerinden delinip, zehir enjekte edilmesiyle ilgili belediye meclisinde yaptığı açıklamada, "İdari soruşturma açıldı, adli soruşturma da devam ediyor" dedi.
Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Sahili'ndeki Özgecan Aslan Barış Meydanı´nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacı, kök noktasından matkapla 9 delik açılarak içerisine sıvı enjekte edilip kurutuldu. Kuruyan ağaç bakıma alınırken, Mersin Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. 29 Haziran günü saat 03.00 sıralarına ağaca zehir enjekte ettiği güvenlik kamerasıyla saptanan kişilerin bulunduğu 34 DKC 222 plakalı aracın, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı belirlendi. Aracı kullandığı belirlenen Yusuf Soyak, gözaltına alındı. Soyak, beraberindeki kişinin Toroslar ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğunu, talimatın da Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek tarafından verildiğini iddia etti. Bunun üzerine Oğuzhan Çakır ile daire Başkanı Serdar Salim Gökçek de gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ise gözaltına alınan 3 şüpheliden Çakır ve Gökçek'in serbest bırakılmasına itiraz etti.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
İtirazı değerlendiren Mersin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın yaptığı itirazı reddetti. Ağaca zarar verilmesi Büyükşehir Belediyesi´nin temmuz ayı olağan meclis toplantısında gündeme geldi. Meclis Üyesi AK Parti'li Zafer Şahin Özturan, Başkan Vahap Seçer'den konuya ilişkin açıklama yapmasını istedi. Bunun üzerine açıklama yapan Başkan Seçer, "Oradaki ağacı yaşatmak için elimizden gelen gayreti sürdürüyoruz. İdari soruşturma açıldı, adli soruşturma devam ediyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi görevlisinin valilik izni olmadan gece yarısı evinden alınması hukuk dışıdır. Bu hukuk dışı tavırların Türk yargısına ne kadar zarar verdiğini sizin başınıza gelirse daha iyi anlarsınız. Evet, araştıralım bir daha böyle olmaması için tedbirler alalım. Ortada bir suç var ise faili kimse idarem de gereğini yapar, sonuna kadar gider. Doğa bizim, ağaç bizim, yeşil bizim. Ağacımız bir değil binlerce ağaç dikeriz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2022-07-21 18:35:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin’de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Mersin’de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına ...
Kadın ve çocuk hakları mücadelesinde iş birliği
YEREL HABERLER Kadın ve çocuk hakları mücadelesinde iş birliği
Mersin’de 8 kurşun sıkılarak öldürülen şahsın katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin’de 8 kurşun sıkılarak öldürülen şahsın katil ...
Mezitli Belediyesinde sıcaklara karşı özel önlemler
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinde sıcaklara karşı özel önlemler
Vural: "Mücevherat sektörü, Türkiye'nin parlayan yıldızı oldu"
YEREL HABERLER Vural: "Mücevherat sektörü, Türkiye'nin parlayan ...
Bakan Dönmez: Akkuyu, cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Akkuyu, cumhuriyet tarihimizin tek ...
Yılbor, İSO 500’de 74. sırada yer aldı
YEREL HABERLER Yılbor, İSO 500’de 74. sırada yer aldı
Toroslar Belediyesinden öğrencilere tercih desteği
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden öğrencilere tercih desteği
'Tırnakçılık' yöntemiyle kuyumcudan altın yüzük hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER 'Tırnakçılık' yöntemiyle kuyumcudan altın yüzük ...
Başkan Tarhan Davultepe esnafı ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan Davultepe esnafı ile buluştu
Tedaviyi beğenmeyince ağabeyiyle gittiği klinikte diş hekimini darbetti
YEREL HABERLER Tedaviyi beğenmeyince ağabeyiyle gittiği klinikte diş ...
Akkuyu’da son reaktörün temeli atıldı Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da 4’üncü ve son reaktörün temeli törenle atıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yarım asrı aşan nükleer enerji yolculuğunda artık tünelin ucundaki ışık görünmeye başlandı" Likhachev: "Türkiye bu projeyi hayata geçirme konusunda hep kararlı durdu"
YEREL HABERLER Akkuyu’da son reaktörün temeli atıldı Mersin’in ...
Mersin Valiliğinden sıcaklık ve orman yangını uyarısı
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden sıcaklık ve orman yangını uyarısı
Mersin'de tırnakçılık yöntemi ile kuyumcudan altın çalan zanlılar yakalandı Şüphelilerin, gramajı düşük 4 yüzüğü, gramajı daha ağır ve pahalı yüzüklerle değiştirdikleri anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı
YEREL HABERLER Mersin'de tırnakçılık yöntemi ile kuyumcudan altın ...
Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hastanın ağabeyi diş hekimini darp etti Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından doktorun park halindeki aracına da zarar veren zanlı ile ağabeyi, yakalandıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hastanın ağabeyi diş ...
Seçer, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Direğe bağlanmış doğanı kurtarıp doğaya bıraktılar
YEREL HABERLER Direğe bağlanmış doğanı kurtarıp doğaya bıraktılar
Mersin'de kurs merkezlerindeki 151 öğrenci YKS'de ilk 50 bine girdi
YEREL HABERLER Mersin'de kurs merkezlerindeki 151 öğrenci YKS'de ilk ...
Mersin'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' (4)
YEREL HABERLER Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' ...
Rosatom, Mısır'ın ilk nükleer santrali El-Dabaa Nükleer Santrali'nin inşaatına başladı
YEREL HABERLER Rosatom, Mısır'ın ilk nükleer santrali El-Dabaa ...
Toroslar'da park ve yeşil alanlara yaz bakımı
YEREL HABERLER Toroslar'da park ve yeşil alanlara yaz bakımı
Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' (3)
YEREL HABERLER Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır' ...
Başkan Seçer: "Her mahalleye eşit hizmet yapma çabası içerisindeyiz"
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Her mahalleye eşit hizmet yapma çabası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.