Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu

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Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalında ceset bulundu.



Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Karaçerçili Mahallesi yakınlarında geçen sulama kanalına giden jandarma ekipleri sulama kanalında köprü altında bulunan parmaklıklara takılı vaziyette 4045 yaşlarında bir erkeğe ait ceset buldu.

Ceset, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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