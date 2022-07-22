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Seçer: "Su fiyatlarında değişiklik yapmıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Ek bütçeyi kabul edip tarifeyi reddetmek çelişkidir"

İHA

Seçer: "Su fiyatlarında değişiklik yapmıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Ek bütçeyi kabul edip tarifeyi reddetmek çelişkidir"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ek ödenek talebinin meclis üyeleri tarafından onaylanmasına rağmen, ücret tarifesinin reddedilmesini çelişkili bulduğunu belirterek, "Biz başlangıçta 1 milyar 518 milyon 719 bin 46 TL olan bütçemizi, 805 milyon 310 bin TL artırarak, 2 milyar 324 milyon 29 bin 46 TL’ye yükseltiyoruz. Zaten komisyonda da bu kabul edilmiş. Buradaki tezat, idarenin bu bütçeye yönelik, bütçe denkliğine yönelik yaptığı fiyat tarifesinin komisyonda reddedilmesi" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2022 Yılı 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Genel kurulda bir önceki birleşimde komisyona sevk edilen MESKİ Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Revize Ücret Tarife Taslağı ile 2022 Mali Yılı Ek ödenek talebi görüşüldü. Tarife taslağı ile ilgili madde reddedilirken, 2022 Mali Yılı Ek Ödenek Talebi ise oy birliğiyle kabul edildi.

“Ücret tarifesinde düzenleme olmadı”
Ücret tarife taslağı maddesini meclis üyelerinin onayına sunmadan önce bir değerlendirme yapan Başkan Seçer, “1. maddede görüşülen konu, yeni bütçe koşullarına göre oluşacak yeni ücret tarifesi. Yeni ücret tarifesinde su bedellerine ilişkin, metreküp fiyatlarına ilişkin herhangi bir düzenleme olmadı. Komisyonda; idarenin teklif ettiği ücret tarifesi oy çokluğuyla reddedildi. Şimdi komisyonun oy çokluğuyla reddettiği ücret tarifesini, sizin oylarınıza sunuyorum” diye konuştu. Başkan Seçer’in değerlendirmesinin ardından, komisyonda reddedilen madde, reddedildiği şekliyle meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

“Ek bütçeyi kabul edip, ücret tarifesini reddetmek çelişkili”
Genel kurulda görüşülen 2. maddede ise ek ödenek talebi oy birliği ile kabul edildi. Ek ödenek talebinin meclis üyeleri tarafından onaylanmasına rağmen, ücret tarifesinin reddedilmesini çelişkili bulduğunu kaydeden Seçer, “Biz başlangıçta 1 milyar 518 milyon 719 bin 46 TL olan bütçemizi, 805 milyon 310 bin TL artırarak, 2 milyar 324 milyon 29 bin 46 TL’ye yükseltiyoruz. Zaten komisyonda da bu kabul edilmiş. Buradaki tezat, idarenin bu bütçeye yönelik, bütçe denkliğine yönelik yaptığı fiyat tarifesinin komisyonda reddedilmesi. Burada gerçekten çok yaman bir çelişki var. Ek bütçe ihtiyacı nereden doğdu? 2021 yılı Kasım ayında bu bütçe yapılırken, 2022 yılı başından itibaren ekonomik gelişmelerin bu derece dramatik olacağı öngörülemedi. Rakamlarla konuşuyorum; 2021 yılının Kasım ayında başlangıç bütçesini yaparken, yani 1 milyar 518 milyonluk bütçeyi yaparken, personel giderleri, akaryakıt, elektrik, bakım, onarım gibi finansman giderlerinin bu süre zarfında kuruma maliyetindeki, yani 805 milyon liralık ek bütçe yapma ihtiyacımızın hasıl olduğu bu döneme kadarki artış, kümülatifte ortalama yüzde 94,26. Yani bire bir oranında bir artış söz konusu olmuş. Dolayısıyla, MESKİ gibi çok hayati bir hizmeti yerine getiren ve gelirlerinin yüzde 90’dan fazla bir kısmını, hizmet sunduğu vatandaştan alan bir kurumun, doğal olarak bu ilave bütçeyi karşılaması için de ilave gelir oluşturması gerekiyor. Bunun da en önemli yolu, hatta yegane yolu ücretlerde bir değişiklik yapmak. Bunun başka bir izahı yok” ifadelerini kullandı.

“Geliriniz sabit kalır, gideriniz artarsa bir yenileme yapmak zorundasınız”
Mevcut ekonomik koşullarda gelirin sabit kaldığını, ancak giderlerin arttığını hatırlatarak konuşmasını sürdüren Seçer, “Geliriniz sabit kalır, giderinizde ön göremediğiniz artışlar olursa, bir yenileme yapmak zorundasınız. Burada belki, enflasyon farklarından doğan düzenlemeler oluyor düşüncesi akla gelebilir. Yüzde 40 küsur civarı, yılbaşından bu yana gelen enflasyon farkından kaynaklı. Ancak bu dahi bütçede denge kurmaya yeterli olmuyor. Biz bunu Cumhur İttifakı ile de görüştük. Önce yeni bir düzenleme yapma ihtiyacını onlar da kabul ettiler. Daha sonradan da alınan karar gereği, bunun şu ortamda uygun olmayacağını belirttiler” şeklinde konuştu.

“Biz su fiyatlarında değişiklik yapmıyoruz”
Gelir gider dengesizliğine rağmen hizmetleri aksatmadan sürdürme gayreti içerisinde olacaklarını belirten Seçer, "Buradaki sıkıntımız şu; aynı hassasiyetin, belediye gibi kamuya hizmet eden diğer kurumlara gösterilmemesi. Örneğin elektrik, akaryakıt, personel giderlerindeki artışların, en azından bir kısmını elimine edebilecek düzenlemelerin yapılması gerekir” dedi. Hiçbir siyasetçinin suya, ekmeğe, ulaşıma zam yapmayı arzu etmediğini ama hizmetlerin sürekliliği için zorunlu hallerde, vatandaşa da bunun gerekçesini anlatarak zam yapma zorunluluğu doğabileceğini ifade eden Başkan Seçer, şöyle devam etti; "Ben buradan bu zorunluluğu, dilimin döndüğünce zaten vatandaşlara anlatıyorum. Ama vatandaşa getireceğimiz yükü de en alt seviyede tutma gayreti içerisindeyim. Biz su fiyatlarında değişiklik yapmıyoruz. Böyle devam edeceğiz ama bu hizmetleri sürdürme zorunluluğumuz da var. Bu hizmetlerin kesintisiz yürümesi lazım. Sadece o değil, Cumhur İttifakı’na mensup meclis üyelerinin de kendi bölgelerinden, zaman zaman bizlere ihtiyaçlarını, taleplerini bildirdiği birçok yatırımı da oralarda yapmamız lazım. Yani ben zorunlu giderlerimi karşılayacağım, personel maaşlarını ödeyeceğim, akaryakıtı ödeyeceğim, diğer giderlerimi ödeyeceğim. Kredim varsa kredimi ödeyeceğim. Kalan parayla da yatırım yapacağım. Benim yapacağım yatırım, tamamen gelirime bağlı. O da nedir? Vatandaştan tahsil ettiğimiz su fatura bedelleridir.”

“Gönül ister ki, suyu olabilecek en ucuz fiyattan verelim”
Başkan Seçer, 2020 bütçesini yaparken yaptıkları düzenlemeyi de hatırlatarak, “Biz 2019 yılında, 2020’nin bütçesini yaparken bir düzenleme yaptık. Bu yıla girerken, biz o zaman da baktık hesaplarımıza ve dedik ki, 2 yıldır zam yapmıyoruz ve enflasyon farkını da hiçbir yıl, aylık yüzde 1’in üstünde almadık. Ama o zaman da ifade ettik, rakamları yanlış vermemek için aradaki farkı ortaya koyduk. Bu da yüksek bir rakamdır. Yine o günkü enflasyon koşullarına göre, yani her yıla yaklaşık olarak yüzde 15 civarında bir yansıması vardı. Yani 2 yılda yüzde 3040 civarındaki bir artışın, sadece yüzde 10’unu aldık. Şu anda bizim sularımızın kademeleri 015, 1530 şeklinde. Birinci kademeyi de 010’dan 015’e çıkardık. Bu aslında gizli bir indirimdir. Çünkü artı 3 metreküpü de bir önceki fiyattan vermiş oluyorsun. Dolayısıyla asla ne meclisimizi, ne vatandaşımızı yanıltmıyoruz. Gönül ister ki, suyu olabilecek en ucuz fiyata verelim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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