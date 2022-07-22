Yılmaz: "Yaylalarımız doğa sporları ve turizm merkezi olacak"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaylalarda hem incelemede bulundu hem mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini aldı.

Teknik ekibiyle birlikte ziyaret ettiği Soğucak ve Bekiralanı mahallelerinde yapılması planlanan işleri de gözden geçiren Başkan Yılmaz, “Yazın nüfusu daha da artan yaylalarımızın güzelliğini gün yüzüne çıkararak, tanıtımına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Doğa turizmi için eşsiz güzelliklere sahip olan yaylalarda ihtiyaç duyulan hizmetleri önem sırasına göre gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, "Vatandaşlarımızın daha temiz ve daha sağlıklı ortamda yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetleri yerinde görmek, yapacağımız projeleri vatandaşlarımıza aktarmak ve görüşlerini almak amacıyla yaylalarımızı ziyaret ediyoruz. Üst yapı çalışmalarıyla yenilediğimiz yaylalarımızın doğa sporları ve turizmi konusunda da önemli bir merkez olması için çalışıyor ve bu doğrultuda projeler üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerinde yeni yerleşim alanlarının artmasına paralel olarak ulaşım hizmetlerinin de arttığına dikkat çekerek, "Ulaşılmaz olarak görülen tüm noktalara ulaşımı sağladık. Amacımız, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini en kısa zaman dilimi içerisinde karşılamaktır” ifadelerini kullandı.

Yol çalışmalarından çevre temizliğine ve çöplerin düzenli olarak toplanmasına kadar yapılan tüm hizmetlerin hızlı ve aksamadan gerçekleştirildiğinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten mahalle sakinleri ise Başkan Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.

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