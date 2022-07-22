Mersin'de trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Mersin'de otomobilin tıra arkadan çarparak altına girdiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, MersinAdana D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Serdar G. yönetimindeki 42 BSH 74 plakalı tırın arkasından gelen 33 N 3404 plakalı otomobil, hızla tıra çarparak altına girdi. Otomobilde bulunan Ahmet Özmen, Diyar Özmen, Deniz Akbudak ve Fedayi Özmen ağır yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen araçta sıkışan 4 genç, çevredekilerin ve ekiplerin çalışması sonucunda bulundukları yerden çıkarılabilirken, Ahmet Özmen, Diyar Özmen ve Deniz Akbudak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fedayi Özmen de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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