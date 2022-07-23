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Rengarenk domates üretti, iki kat kazandı Sarısından turuncusuna, kahverengiden pembeye 8 renk domates yetiştiren üretici İlker Gezer, iki kat fazla kazanmaya başladı

İHA

Rengarenk domates üretti, iki kat kazandı Sarısından turuncusuna, kahverengiden pembeye 8 renk domates yetiştiren üretici İlker Gezer, iki kat fazla kazanmaya başladı

Mersin’de turizm sezonunu gözeterek serasının 3 dönümünde sarıdan turuncuya, kahverengiden pembeye 8 çeşit domates yetiştiren üretici İlker Gezer, talebi karışlamakta zorlanırken klasik ürünlere göre iki kat fazla kazanmaya başladı.
Erdemli ilçesine bağlı Hüsametli Mahallesinde 838 rakımda eşi Kadriye Gezer ile domates yetiştiren İlker Gezer, bu yıl turizmcilerin talebi domates çeşitlerini de göz önüne alarak serasının 3 dönümüne farklı aroma ve görünümlü rengarenk 8 çeşit domates yetiştirdi. Ürünleri hasat etmeye başlayan Gezer, turizm bölgelerinden gelen taleple iki kat kazanmaya başladı. Normal domates 810 TL’ye satılırken, çeşit çeşit domateslerin 20 ile 25 TL arasında alıcı bulduğu kaydedildi.

“3 dönümde 8 çeşit domates yetiştiriyoruz”
Eşiyle birlikte domates üretimi yaptıklarını anlatan Kadriye Gezer, 8 çeşit domates yetiştirdiklerini ve her birinin aromasıyla tadının farklı olduğunu belirterek güzel bir gelir sağladıklarını söyledi.
Üretici İlker Gezer ise “Daha önce klasik domates ekiyordum. Şimdi bu çeşitlere yöneldik. Turizm sezonundan dolayı talebi fazla. Geliri klasik domatesi göre iki kat fazla, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Herkese bunu ekmesini tavsiye ediyorum. 3 dönümde 8 çeşit domates yetiştiriyorum. Önümüzdeki sezonda, dönemde bunları daha da arttıracağım, talebi karşılamak için" dedi.
Üreticiyi yerinde ziyaret eden Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, "Yıllardan beri bölgemizde yayla domatesi diye tabir ettiğimiz bu bölgelerde tane domatesleri ve salkım domatesleri dikiyorduk. İhracattan ve iç piyasadan gelen talepler doğrultusunda görmüş olduğunuz gibi sarı domatesleri, Bursa'nın sırık domateslerini daha sonra kahverengi domatesleri, çeri domatesleri, ampul domatesleri bölgemizde yetiştirmeye başladık. Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı olarak bu birbirinden değerli, birbirinden güzel ürünleri yetiştiren İlker Gezer kardeşimize çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“2025 TL’den satılıyor”
Şuanda tane ve salkım domateslerin fiyatının 8 ila 10 TL arasında olduğunu belirten Şahin, “Görmüş olduğunuz sarı ve pembe domatesleri 2025 TL'ye iç piyasadaki termal ve 5 yıldızlı otellere satmaktayız. İhracat konusunda taleplere yetişemiyoruz. Çünkü üretime yeni başladığımız için bundan sonra artık bu ürünlerin yetiştirme konusunda sayımız artacaktır. Bütün çiftçilerimize çeşitlilik konusunda bir talepte bulunmak istiyorum. Böyle çeşitlerin arttığı müddetçe ihracatımız artacak, çeşitliliğimiz artacaktır. Vitamin deposu olan domatesi sofralarınızdan asla eksik etmeyin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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