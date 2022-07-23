Yılmaz: "Abdulhamid Han sondaj gemimizde geri sayım sürüyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılmaz: "Abdulhamid Han sondaj gemimizde geri sayım sürüyor"

İHA

Yılmaz: "Abdulhamid Han sondaj gemimizde geri sayım sürüyor"

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, dünyanın en gelişmiş sondaj gemilerinden olan Abdulhamid Han’da hazırlıkların sona gelindiğini belirterek, “Çok heyecanlıyız. Mersin’imizde bulunan gemimizin mavi vatanda sefere çıkması için geri sayım sürüyor. İnşallah Ağustos ayı ortalarında diğer gemilerimiz gibi Abdulhamid Han da görevine başlayacak ve sondaj çalışmalarına katılacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor. Türkiye'nin filosuna kattığı dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip 5 gemiden biri olan Abdulhamid Han ile ilgili yetkililerden bilgi alan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türkiye’nin, güçlendirdiği filosuyla mavi vatanda hedeflerine daha çok yaklaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kendi deniz yetki alanlarında sondaj faaliyetlerinin 4 yıldır hız kesmeden devam ettiğini belirten Yılmaz, “Abdulhamid Han sondaj gemisi 19 Mayıs’ta Taşucu Limanımıza demirlemişti. 7. nesil olarak adlandırılan bu gemi, dünyada bu teknolojiye sahip 5 gemiden birisi olma özelliğini taşıyor. Uzunluğu 239, genişliği 42, kule yüksekliği 112 metre. 62 bin groston ağırlığına sahip gemimiz, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Bunların yanında çevre dostu, düşük enerji maliyetli, daha güvenli, ileri düzeyde operasyon kabiliyetine ve teknolojiye sahip özellikleri bulunuyor" diye konuştu.

"Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya devam edeceğiz"
Yılmaz, kırmızı beyaza boyanan, Türk bayrağı işlenen gemiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ismin de çok yakıştığını kaydetti. Filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak Türkiye’nin, mavi vatandaki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katacağına inandığını vurgulayan Yılmaz, “Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Mersin’imizde bulunan gemimizin mavi vatanda sefere çıkması için geri sayım sürüyor. Daha önce filomuza kattığımız Fatih, Yavuz ve Kanuni Sultan sondaj gemilerimize şimdi Mersin’imizde hazırlıkları devam eden Abdulhamid Han gemimiz de katılacak. İnşallah Ağustos ayı ortalarında diğer gemilerimiz gibi Abdulhamid Han da görevine başlayacak ve sondaj çalışmalarına eşlik edecek. İlk görev yerinin Akdeniz olacağını düşünüyoruz; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 2 hafta önce Bakanımız Fatih Dönmez de gelip gemide incelemelerde bulunmuştu. İnşallah kısa sürede işlemleri tamamlanıp mavi vatanda yerini alacak ve vereceği müjdeli haberlerle adını milletimizin gönlüne kazıyacak. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Cumhuriyetimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı olan ve dördüncü reaktörünün temelini attığımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi dev projelere imza atmaya, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Rast gele" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de 15 metrelik obruğa düşen keçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Mersin'de 15 metrelik obruğa düşen keçiyi itfaiye ...
Silifke inciri Dubai ve Katar’a ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Silifke inciri Dubai ve Katar’a ihraç ediliyor
Rengarenk domates üretti, iki kat kazandı Sarısından turuncusuna, kahverengiden pembeye 8 renk domates yetiştiren üretici İlker Gezer, iki kat fazla kazanmaya başladı
YEREL HABERLER Rengarenk domates üretti, iki kat kazandı Sarısından ...
Keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk hayatını ...
Otomobil TIR'a çarptı: 4 ölü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Otomobil TIR'a çarptı: 4 ölü/ Ek fotoğraflar
Otomobilinin içinde darp edilen sürücü çıkıp tamponunu kontrol etti Maddi hasarlı kaza sonrası beyaz atletli sürücünün yumruklarına maruz kalan diğer sürücü tepki göstermeden aracından inip sadece tamponunu kontrol etti İlginç olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
YEREL HABERLER Otomobilinin içinde darp edilen sürücü çıkıp ...
Mersin'de trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
YEREL HABERLER Mersin'de trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e ...
Otomobil TIR'a çarptı: 4 ölü
YEREL HABERLER Otomobil TIR'a çarptı: 4 ölü
Hemzemin geçitte tren kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hemzemin geçitte tren kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tıra arkadan otomobille çarpan 3 genç hayatını kaybetti Mersin'de seyir halindeki tıra arkadan otomobille çarpan 3 genç hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tıra arkadan otomobille çarpan 3 genç hayatını ...
14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nun başlangıç çivisi çakıldı
YEREL HABERLER 14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nun başlangıç ...
Başkan Gültak: "Kasaplar Çarşısı için restorasyon projesi uygulanmalı"
YEREL HABERLER Başkan Gültak: "Kasaplar Çarşısı için restorasyon ...
Yılmaz: "Yaylalarımız doğa sporları ve turizm merkezi olacak"
YEREL HABERLER Yılmaz: "Yaylalarımız doğa sporları ve turizm merkezi ...
AK Parti'li Ercik'ten Mersin Büyükşehir Belediye yönetimine 'ağaç' tepkisi
YEREL HABERLER AK Parti'li Ercik'ten Mersin Büyükşehir Belediye ...
Başkan Seçer: "En ucuz ekmeği üretmeye devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "En ucuz ekmeği üretmeye devam ...
Akkuyu NGS'nin 4. ünitesi için reaktör basınç kabının tabanı Atommash’da üretildi
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin 4. ünitesi için reaktör basınç kabının ...
Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Mersin'de yarım asırlık ağacın kurutulmasına tepkiler sürüyor AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik: "Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir" "Her ortamda çevreci olduklarını beyan eden CHP görüyoruz ki çevre ve yeşillikten uzak bir tutum sergilemektedirler"
YEREL HABERLER Mersin'de yarım asırlık ağacın kurutulmasına tepkiler ...
Başkan Seçer'den 'ağaç zehirlenmesi' açıklaması Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Ortada bir suç varsa, bunun faili kimse idarem gereğini yapar"
YEREL HABERLER Başkan Seçer'den 'ağaç zehirlenmesi' ...
Seçer: "Su fiyatlarında değişiklik yapmıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Ek bütçeyi kabul edip tarifeyi reddetmek çelişkidir"
YEREL HABERLER Seçer: "Su fiyatlarında değişiklik yapmıyoruz" Mersin ...
Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Başkan Seçer'den 'ağaç' açıklaması: Adli ve idari soruşturma devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Seçer'den 'ağaç' açıklaması: Adli ve idari ...
Mersin’de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Mersin’de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.