Yılmaz: "Abdulhamid Han sondaj gemimizde geri sayım sürüyor"

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, dünyanın en gelişmiş sondaj gemilerinden olan Abdulhamid Han’da hazırlıkların sona gelindiğini belirterek, “Çok heyecanlıyız. Mersin’imizde bulunan gemimizin mavi vatanda sefere çıkması için geri sayım sürüyor. İnşallah Ağustos ayı ortalarında diğer gemilerimiz gibi Abdulhamid Han da görevine başlayacak ve sondaj çalışmalarına katılacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor. Türkiye'nin filosuna kattığı dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip 5 gemiden biri olan Abdulhamid Han ile ilgili yetkililerden bilgi alan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türkiye’nin, güçlendirdiği filosuyla mavi vatanda hedeflerine daha çok yaklaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kendi deniz yetki alanlarında sondaj faaliyetlerinin 4 yıldır hız kesmeden devam ettiğini belirten Yılmaz, “Abdulhamid Han sondaj gemisi 19 Mayıs’ta Taşucu Limanımıza demirlemişti. 7. nesil olarak adlandırılan bu gemi, dünyada bu teknolojiye sahip 5 gemiden birisi olma özelliğini taşıyor. Uzunluğu 239, genişliği 42, kule yüksekliği 112 metre. 62 bin groston ağırlığına sahip gemimiz, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Bunların yanında çevre dostu, düşük enerji maliyetli, daha güvenli, ileri düzeyde operasyon kabiliyetine ve teknolojiye sahip özellikleri bulunuyor" diye konuştu.



"Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya devam edeceğiz"

Yılmaz, kırmızı beyaza boyanan, Türk bayrağı işlenen gemiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ismin de çok yakıştığını kaydetti. Filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak Türkiye’nin, mavi vatandaki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katacağına inandığını vurgulayan Yılmaz, “Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Mersin’imizde bulunan gemimizin mavi vatanda sefere çıkması için geri sayım sürüyor. Daha önce filomuza kattığımız Fatih, Yavuz ve Kanuni Sultan sondaj gemilerimize şimdi Mersin’imizde hazırlıkları devam eden Abdulhamid Han gemimiz de katılacak. İnşallah Ağustos ayı ortalarında diğer gemilerimiz gibi Abdulhamid Han da görevine başlayacak ve sondaj çalışmalarına eşlik edecek. İlk görev yerinin Akdeniz olacağını düşünüyoruz; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 2 hafta önce Bakanımız Fatih Dönmez de gelip gemide incelemelerde bulunmuştu. İnşallah kısa sürede işlemleri tamamlanıp mavi vatanda yerini alacak ve vereceği müjdeli haberlerle adını milletimizin gönlüne kazıyacak. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Cumhuriyetimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı olan ve dördüncü reaktörünün temelini attığımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi dev projelere imza atmaya, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Rast gele" dedi.

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