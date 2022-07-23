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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer, Silifke'de esnafın sorun ve taleplerini dinledi

İHA

Başkan Seçer, Silifke'de esnafın sorun ve taleplerini dinledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, saha ziyaretleri çerçevesinde Silifke’nin Gazi Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.
Gazi Mahallesi’ndeki esnaf ziyaretinde yoğun ilgi gören Başkan Seçer, her esnafla tek tek sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Silifke esnafına herhangi bir sorun veya sıkıntı durumunda, Alo 185’i aramaları veya belediyenin TEKSİN uygulamasından faydalanmaları çağrısında bulunan Başkan Seçer, ziyaret boyunca sevgi dolu sözlerle ağırlandı.
Seçer, Silifke programına 2 bin 300 yıllık tarihi geçmişe sahip Uzuncaburç’la devam etti. Meral Seçer’le birlikte Mersin Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak çalışma yürüttüğü tarihi Uzuncaburç ören yerini gezen Seçer’e, kazı başkanı Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu eşlik ederek, tarihi yapılar, kalıntılar ve yürütülen çalışma hakkında bilgiler verdi.
Seçer, Silifke programının son durağında ise Çaltıbozkır Lavanta bahçelerini gezdi. Etkileyici bir güzelliğe sahip lavanta bahçelerini gezen Seçer, Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ne geçtiğimiz yıl Mart ayında destek amaçlı verilen buhar distilasyon makinesini de inceledi.
Lavanta ile birlikte toplam 10 farklı yağ üretimi yapan ve kooperatife sunulan makine desteği, üretim sürecini hızlandırdı. Seçer, yağ üretimi yapılan makinenin başında kooperatif yöneticilerinden bilgiler alarak, makine desteğinin üreticiye sağladığı yararın önemine değindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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