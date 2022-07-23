Hayvan otlatmak için gittiği arazide 50 metre yüksekliğindeki kayalıkların dibinde cesedi bulundu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'de keçileri otlatmak için gittiği araziden dönmeyen Muhammet Ongun (12), yaklaşık 50 metrelik kayalıkların altında ölü bulundu. Ongun'un kayalıklardan düşüp yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.
Erdemli ilçesi Karayakup Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Ongun, kendilerine ait keçileri otlatmaya götürdü. Akşam eve dönmeyen Ongun'dan haber alamayan ailesi jandarmaya bilgi verdi. Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Gece yapılan aramada evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, 50 metrelik kayalıkların altında Muhammet'in cansız bedeni bulundu. Düşme sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Ongun'un cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından, Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2022-07-23 11:54:28
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