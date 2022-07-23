15 metrelik çukura düşen keçiyi itfaiye kurtardı



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde 15 metre derinliğindeki çukura düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Erdemli İlçesi Toroslar Mahallesi´nde yaşayan Mehmet Akkuş, 2 bin 300 rakımlı Akaçpınar mevkisinde hayvanlarını otlatırken, keçisinin birinin kaybolduğunu fark etti. Akkuş, keçiyi bulamadı. Aynı bölgede hayvan otlatan çobanların sesini duyduğu keçinin, çukura düştüğü anlaşıldı. Akkuş ve diğer çobanlar keçiyi kurtaramayınca belediye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, 15 metre derinliğindeki çukura inerek, keçiyi kurtardı.

Akkuş, 46 yıldır bu bölgede hayvan otlattığını, ancak bu çukuru daha önce hiç görmediğini belirterek, ekiplere teşekkür etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-07-23 12:59:16



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