Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, kurtarıldı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dağ yamacındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilge göre, İnsu Mahallesinde bir küçükbaş hayvan yetiştiricisi, 2 keçisinin mahallenin yüksek kesimlerindeki bir dağın yamacında mahsur kaldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen 4 kişilik AKUT ekibi, halatlarla keçinin bulunduğu bölgeye indi. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma operasyonunda, 2 keçi yine halat yardımıyla yukarı çıkarıldı.

Keçilerini sağlıklı bir şekilde kurtaran ekibe teşekkür eden sahibi, hayvanını alarak bölgeden uzaklaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.