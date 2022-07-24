Mersin’de trafik kazası: 1 ölü

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Mersin’in Mut ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, MutSöğütözü Yaylası yolunda meydana geldi. Mustafa Arıcı'nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde sürücü Mustafa Arıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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