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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tırmıl MERCEK kapılarını açtı

İHA

Tırmıl MERCEK kapılarını açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tırmıl Sanayi Sitesi’ndeki MERCEK’in kapılarını açtı.
Sosyal Hizmetler Dairesi ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan ve yürütülen proje çerçevesinde, Tırmıl MERCEK’te ücretsiz olarak kaynak, metal sac işleme ve dikiş alanında kurslar veriliyor. Başvuru süreci sonrası iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin yanı sıra mülakat teknikleri ve CV hazırlama eğitiminden de geçen adaylar, 24 ay arası sürecek olan eğitimler sonunda sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olduktan sonra sertifikalarını alacak olan kursiyerler, iş gücü piyasasında kalifiye eleman olarak iş bulabilecek. Adaylara ücretsiz servis imkanının da sunulduğu Tırmıl MERCEK için başvurular yıl boyu sürecek. Adaylar, MERCEK’e başvuru hakkındaki bilgilere mersin.bel.tr adresinden, Teksin Mersin uygulaması ve Alo 185 üzerinden ulaşabilecek.
Sosyal Hizmetler Dairesi’nde sosyolog olarak görev yapan Sinem Turan, Tırmıl Sanayi Sitesi’nde yer alan MERCEK’teki kursların detaylarını paylaşarak, “Burada sanayiye yönelik eleman ihtiyacını karşılamak ve kalifiye işgücüne destek olmak adına birtakım eğitimler programladık. Bu konuda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin fonlamasıyla beraber kaynak, metal sac işleme ve dikiş üzerine eğitimlerimiz başladı” dedi.

“Kursiyerlerimizin belgelenerek sektörde iş bulmaları konusunda destek sağlayacağız”
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere iş birliği yaptıkları kurumlara da değinen Turan, kursların açılma amacına değinerek, “Mülteci ve ev sahibi toplulukla beraber her iki tarafın da uzlaşarak, asıl ihtiyacımız olan iş öğrenmek ve iş hayatına atılmak üzere 1835 yaş arasındaki gençlerimizle beraber bu eğitimlerde yer alıyoruz. Eğitimle ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğüyle beraber yürüttüğümüz protokol çerçevesinde, dikişte de Halk Eğitim Müdürlüğüyle beraber çalışıyoruz. Diğer yandan da bir zorunlu belgelendirme olan mesleki yeterlilik belgesiyle ilgili olarak da çalışmalarımız devam etmekte olup, sınava giren kursiyerlerimizin belgelenerek sektörde iş bulmaları konusunda destek sağlayacağız" diye konuştu.
Sosyal Hizmetler Dairesi’nde metal öğretmeni olan Rıdvan Yeşil ise “Vatandaşlarımızdan daha çok ilgi ve katılım bekliyoruz” diyerek, "Vermiş olduğumuz eğitim sadece metal üzerine değil, kaynak, sac işleme, dikiş kursumuz da var. Daha sonra ilerleyen süreçlerde vatandaşlarımızdan gelen taleplere yönelik farklı kurslar açmayı da düşünüyoruz. Tabi gelecek olan ilgiye ve taleplere bağlı. 1835 yaş arasına kadar işsiz vatandaşlarımıza belgelendirme yapmayı amaçlıyoruz ve bu belgelendirme sonucunda vatandaşlarımızın iş bulması, belge sahibi olması için özverili şekilde çalışıyoruz. Kurs sonucunda belgelendirme yapacağız. Mesleki Yeterlilik belgelendirmesi sonucunda iş bulmalarına yönelik de, elimizden gelen yardımı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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