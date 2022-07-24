Mersin'de makilik yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Atike Ceylan KAÇAR/GÜLNAR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde makilikte çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Büyükeceli Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Atike CEYLAN KAÇAR

2022-07-24 18:15:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.