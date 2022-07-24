Mersin'de makilik yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, 3 saat süren söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Murat SÖZERİ/GÜLNAR (Mersin), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Murat SÖZERİ

2022-07-24 20:33:46



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