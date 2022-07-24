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Mersin'de 'Üzüm Şenliği' coşkusu Akdeniz Belediyesince, bölge üreticileriyle birlikte ilk kez düzenlenen 'Esenli Üzüm Şenliği', sıcak havaya rağmen büyük ilgi görürken, renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Mersin'de 'Üzüm Şenliği' coşkusu Akdeniz Belediyesince, bölge üreticileriyle birlikte ilk kez düzenlenen 'Esenli Üzüm Şenliği', sıcak havaya rağmen büyük ilgi görürken, renkli görüntülere sahne oldu

Mersin'de, Akdeniz Belediyesince bölge üreticileriyle birlikte ilk kez düzenlenen 'Esenli Üzüm Şenliği', sıcak havaya rağmen büyük ilgi görürken renkli görüntülere sahne oldu.

Kentin üzüm diyarı Esenli Mahalle Meydanı’nda ilki organize edilen şenliğe, sıcak ve nemli havaya rağmen katılım yoğun oldu. Ödüllü en iyi üzüm yarışması, çocuk aktivite ve oyun alanları, illüzyon gösterileri, Kafkas Halk Oyunları Grubunun gösterisi ile renklenen şenlikte, Esenlili üzüm üreticileri ve şenliğe katılan vatandaşlar, ilk kez böylesi bir şenliğin mahallelerinde düzenleniyor olmasından duydukları sevinç ve mutluluğu dile getirdi. Esenlili ve civar mahallelerden gelen üreticiler de açtıkları stantlarda üzüm çeşitleri ile birlikte, üzüm veya çekirdeğinden yapılan ürünlerini sergileyip konukların beğenisine sundu.

“Sırada üçüncü balık festival ile gül festivali var”
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, etkinlikte yaptığı konuşmada, şenliğe büyük ilgi gösteren konuklara teşekkür ederek, “Seçildiğimiz zaman Esenli’de üzüm, Karaduvar’da balık, Dikilitaş Bekirde bölgesinde de kesme gül festivali yapacağımızın sözünü vermiştik. Karaduvar’da balık festivalinin ilkini gerçekleştirdik, ardından pandemi geldi. Tabi birçok şey aksadı. Sonrasında geçen sene Karaduvar Balık Festivali'nin ikincisini düzenledik. Bugün de Esenli’de üzüm şenliğini yapıyoruz. Allah’ın izniyle 2023 Nisan ayında da Dikilitaş ve Bekirde’de gül festivalini gerçekleştireceğiz” dedi.

“Mersin, Akdeniz ve mahallelerimizi markalaştırıyoruz”
Gültak, Mersin’in geçmişten bugüne bir fuarlar ve festivaller şehri olduğunun altını çizerek, “Bizim çocukluğumuzda İzmir Fuarı’ndan sonra Türkiye’nin en çok ziyaret edilen, talep gören fuarı Mersin’deydi. Türkiye’nin ikinci fuarıydı. Dolayısıyla Mersin, festivali ve fuarı seven, geleneklerinde de bu zenginliği olan bir kenttir. Nitekim ilk balık festivalinden sonra yer yerinden oynadı. İkinci balık festivali çok daha kalabalık oldu. Bugün sosyal medyada ‘balık festivali’ yazın, karşınıza direkt Karaduvar çıkar. Bu kolay bir iş değil. Akdeniz’i, Mersin’i ve mahallelerimizi markalaştırıyoruz. Nasip olursa Karaduvar Balık Festivali’nin üçüncüsünü de 24 Eylül’de yapıyoruz” diye konuştu.

“Esenli üzümünün adı daha çok duyulacak”
Festival ve şenlikler sayesinde yerli ürünlerin tanıtımının sağlandığını, iç ve dış piyasada daha tanınır hale geldiğini kaydeden Gültak, “Belki şimdiye kadar ürünlerinizi almaya 35 ihracatçı geliyordu. Fakat birkaç festivalden sonra Esenli’nin ve üzümünün adı duyulacak, daha çok ihracatçı buraya gelecek ve ürününüz daha çok cazip olacak. Büyük rekabet oluşacak ve bu rekabetten de güzelim üzümleri yetiştiren köylülerimiz faydalanacak. Ürünü yetiştirmek çok önemli ama ürünü pazarlamak, ürüne yeni pazarlar bulmak da en az o kadar önemli. İşte bu tür şenlik ve festivallerimizin en önemli etkilerinden biri de bu olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Gül deyince de insanların aklına Akdeniz gelecek”
Akdeniz’de gül üretiminin Dikilitaş ve Bekirde bölgelerinde yoğunlaştığına, ancak bugün yaylalarda da üretimin başladığına dikkat çeken Başkan Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kesme gülde, İzmir’den sonra Türkiye ikincisiyiz. Ama bunu ne biz ne de Türkiye biliyor. İnşallah önümüzdeki festivalden itibaren kesme gül deyince tüm Türkiye’nin aklına Akdeniz ve Mersin gelecek. Akdeniz artık, festival ve şenlikleri ile kentsel dönüşüm projeleri, spor tesisleri ve yatırımları, kültürel ve sosyal etkinlikleri ile anılıyor. Yakın geçmişte sokak olaylarıyla gündeme gelen Akdeniz ilçemiz, bugün artık böylesi güzelliklerle anılıyor. Kavga, gürültü yok, barış, huzur ve kardeşlik var. Tüm ayrımcılıkları ortadan kaldırdık, herkes eşit."

“Yeni hedef, Akdeniz’i ilk 50 ilçe arasına yükseltmek”
Mersin’in ekonomisi, ticareti ve sanayisinin Akdeniz’de döndüğünü vurgulayan Başkan Gültak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan araştırmada, Akdeniz ilçesinin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmişlik sıralamasında 4 yıl içinde 20 basamak yükselip 103’üncü sıraya çıktığını belirterek, “Bu sıralamada Akdeniz ilçemiz, Mersin’de 13 ilçe arasında, Yenişehir’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Bunlar tesadüfi değil. Vekillerimizin, bakanlarımızın, adını anmamız gerekiyor. Lütfi Elvan Bakanımızın da çok emeği var kentimize. Bizlerin de çalışmaları sayesinde bu mümkün olabiliyor. Şimdiki hedefimiz, bu sıralamada Akdeniz’i ilk 50 ilçe arasında yükseltmek” dedi.

Şenlik, sevilen sanatçı Eser Eyüboğlu’nun konseri ile devam etti.
Şenliğe Başkan Gültak'ın yanı sıra Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, muhtarlar, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile farklı kurumlardan bürokratlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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