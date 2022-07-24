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Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu tünel girişinde otomobil yandı.



Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu TarsusPozantı istikameti Gülek Tüneli yakınlarında A.S.S.'nin kullandığı 80 FM 223 plakalı binek otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.

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