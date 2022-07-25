Tarsus’ta 3 olayda 3 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 ayrı olayda bir kişi bıçakla, 2 kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi 2408 Sokakta meydana gelen kavgada, A.K.(31) isimli kişi ayak bileklerinin 4 yerinden yaralandı.
İkinci olayda ise Yeni Mahalle 40111 Sokakta E.Y. (36) kavga ettiği kişilerce bacak ve kalçasından bıçakla yaralandı. Olaydan sonra firar eden 1 kişi polis tarafından yakalandı.
Son olayda ise Şehitlertepesi Mahallesi 3642 Sokakta yapılan sünnet töreninde tartışan kişilerden B.B. (32) dizinden tabancayla yaralandı. Polis yaptığı çalışmada 2 kişiyi gözaltına aldı.
Üç olayda ise yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.