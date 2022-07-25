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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurs merkezi öğrencileri, hayallerine adım adım yaklaştı

İHA

Kurs merkezi öğrencileri, hayallerine adım adım yaklaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinin bünyesinde yer alan 9 ilçedeki eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, YKS’de önemli başarılar elde etti. Öğrenciler hayallerine, Büyükşehir Belediyesinin ‘eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesiyle hizmet verdiği ücretsiz kurs merkezlerinde eğitim görerek ulaştı.
Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde YKS’ye hazırlanan öğrenciler, 1 yıl boyunca hem akademik hem de rehberlik hizmetleri anlamında büyük destek gördü. Ücretli dershanelerden hiçbir farkı olmayan, hatta öğrencilerin görüşlerine göre pek çok bakımdan artısı olan kurs merkezleri, öğretmen kadrosu ve eğitim içeriğiyle öne geçtiği gibi, ücretsiz olmasıyla da hem öğrencilerin hem de dezavantajlı ailelerin yüzünü güldürdü.
Eğitim ve Öğretimi Destekleme Akdeniz Kurs Merkezi sorumlusu Tuğçe Kesici, yoğun bir sene geçirdiklerini ve çok güzel sonuçlar elde ettiklerini ifade ederek, “Ders programlarımız, etüt programlarımız, seri denemelerimiz ve yeni nesil soru çözümlerinin yer aldığı yoğun bir süreç geçirdik. Rehberlik açısından da çok yoğun programlarımız oldu. Öğrencilerimiz sıkı bir rehberlik denetiminden geçti. Bizim diğer dershanelerden en büyük farkımız ücretsiz olmanın yanında, öğrencilerimizi sadece akademik alanda değil, sosyal ve bilişsel alanda da desteklemekti” dedi.

"Belediyenin eğitimde fırsat eşitliğinden faydalandık”
Kurs merkezi öğrencilerinden 19 yaşındaki Miray Arslan ise hayallerine adım adım yaklaşan öğrencilerden biri. Sınavda ilk 7 bine girme başarısını gösteren Arslan, 'Pilotaj Bölümü’nü yazacağını ifade etti. Arslan, kurs merkezlerinin eğitiminin çok iyi olduğunu ifade ederek, “Büyükşehir kurs merkezlerindeki eğitimin, gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Beni desteklediğini, olduğum yerden daha iyi bir seviyeye çıkmamı sağladığını düşünüyorum. İstediğimiz şekilde etüt imkanları sağlandı. Öğretmenlerimiz bizimle son derece ilgililerdi. Onların desteklerini hep arkamızda hissettik. Rehberlik anlamında da çok yararları oldu. Bu kurs merkezinin ücretsiz olmasının, eğitimde fırsat eşitliğini sağladığını düşünüyorum. Ücretsiz bir şekilde böylesine kaliteli bir eğitimin verilmesi, bence hepimiz için büyük bir fırsattı. Seneye bu kurs merkezinde sınava hazırlanacak öğrencilere de şimdiden başarılar dilerim. Umarım onlar da hayallerine kavuşurlar” diye konuştu.

“Buranın yeri bende farklı olacak”
YKS sıralamasında ilk 15 binde yer alan ve 'Tıp Fakültesi' tercihi yapacak olan Sıla Bittim, “Eğitim kalitesi ve öğretmenlerden çok memnundum, rehberlik hizmetinden de aynı şekilde. Bizimle ders öğretmenlerimiz de rehberlik servisi de çok ilgilendi. Ücretli dershanelerden hiçbir farkı yok, hatta çok daha iyisi diyebilirim. Gerek akraba çevreme, gerekse arkadaşlarıma da burayı önerdim. Ayrıca burada çok güzel dostluklar elde ettim. Öğretmenlerimle de çok güzel bir bağ kurduk. O yüzden buranın yeri bende farklı olacak” şeklinde konuştu.

“Hayallerimi gerçekleştirdim”
İlk 30 bine giren Engin Karakuş, hedefinin Hukuk Fakültesi olduğunu, Büyükşehir Belediyesi kurs merkezi ile ikinci kez hazırlandığı üniversite sınavında, ilk yıla göre büyük başarı elde ettiğini ifade ederek, “Geçen sene kendi imkanlarımla çalışıyordum ve sınavda başarısız oldum. Bu yıl da ailemin beni dershaneye yazdıracak maddi gücü yoktu. Ama Mersin Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz kurs merkezlerinde çok iyi eğitim gördüm. Bire bir özel ders yapabiliyorduk, soru sorduğumuzda anında cevap alabiliyorduk. Bize yıl boyunca, ücretsiz konu ve soru kitapları dağıttılar. Bunlar olmasaydı, belki de bu derecemi yapamayabilirdim. Hayallerimi gerçekleştirdim. Bizim sınıfımız 10 kişiydi. Hocalarımız zaten çok kaliteliydi. Tercih yapacak arkadaşlara da en başta Mersin'i yazmalarını tavsiye ederim. Çünkü Mersin çok sosyal bir şehir, canlı bir şehir. Hem de öğrenciler açısından ekonomik bir şehir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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