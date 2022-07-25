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Mersin Şehir Hastanesi yeni dalgaya hazır Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi 2 yıldır il genelinde büyük oranda pandemi yükünü üzerine alırken, Covid olmayan hastalara da hizmete devam ediyor 2021 yılında 2 milyona yakın hasta ayakta tedavi edilirken, 9 bine yakın da hasta ameliyat edildi Bu yılın ilk 6 ayında özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi oranda artış görülürken, bu dönemde bir milyon 200 bin hasta ayakta tedavi gördü Başhekim Bahar Aydınlı: "İlk 6 ayda hastaneye başvuru oldukça yüksek" "Grip dahil diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi artış var" "Vatandaşlar yeniden maske takmalı, hijyene dikkat etmeli ve hatırlatma dozu aşılarını olmalılar" "Evlere kapanmadan, evlere kapatmadan, okullar açılmadan bizim bu dalgayı sağlıklı bir şekilde atlatmamız lazım"

İHA

Mersin Şehir Hastanesi yeni dalgaya hazır Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi 2 yıldır il genelinde büyük oranda pandemi yükünü üzerine alırken, Covid olmayan hastalara da hizmete devam ediyor 2021 yılında 2 milyona yakın hasta ayakta tedavi edilirken, 9 bine yakın da hasta ameliyat edildi Bu yılın ilk 6 ayında özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi oranda artış görülürken, bu dönemde bir milyon 200 bin hasta ayakta tedavi gördü Başhekim Bahar Aydınlı: "İlk 6 ayda hastaneye başvuru oldukça yüksek" "Grip dahil diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi artış var" "Vatandaşlar yeniden maske takmalı, hijyene dikkat etmeli ve hatırlatma dozu aşılarını olmalılar" "Evlere kapanmadan, evlere kapatmadan, okullar açılmadan bizim bu dalgayı sağlıklı bir şekilde atlatmamız lazım"

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yaklaşık 3 yıldır il genelinde büyük oranda pandemi yükünü üzerine alırken, Covid19 olmayan hastalara hizmete de devam ediyor. 2021 yılında 2 milyona yakın hasta ayakta tedavi edilirken, 9 bine yakın kişi ameliyat edildi. Bu yılın ilk 6 ayında özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi oranda artış görülürken, bu dönemde bir milyon 200 bin hasta ayakta tedavi gördü. Başhekim Bahar Aydınlı, ilk 6 ayda hastaneye başvurunun oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Grip dahil diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi artış var. Vatandaşlar yeniden maske takmalı, hijyene dikkat etmeli ve hatırlatma dozu aşılarını mutlaka olmalılar" dedi.
3 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 374 bin 813 metrekarelik alanda 3 blok ve bin 377 yatak kapasitesi ile sadece Mersin değil, çevre illerdeki vatandaşlara da hizmet veriyor. Türkiye’de korona virüs (Covid19) salgınının görüldüğü ilk günden itibaren pandemi süreci boyunca da hizmetlerini artırarak devam et
tiren hastaneye poliklinik, aşı ve test için her gün 10 binin üzerinde vatandaş giriş çıkış yapıyor. Yeni Covid19 dalgasına hastane yine hazırlıklarını tamamlarken, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"2021 yılında 2 milyona yakın ayakta hastayı muayene ettik"
2021 yılında acil dahil yaklaşık 2 milyona yakın ayakta hasta muayene ettiklerini belirten Aydınlı, "Bunun içerisinde tabi korona virüs hastaları da var. Biz yaşanan tüm salgın dalgalanmalarında hem covid hem de normal hastalara hizmet vermeye devam ettik. Küçük dalgalanmaların başladığı dönemlerde acilin yanında planladığımız covid polikliniğimizi, artan dalga yükü nedeniyle yoğun bakım sayılarımızda artış, yatak sayılarımızda artışla kule kapatmaya kadar giden hem covid hem de normal hasta hizmetleri vermeye devam ettik. Bu bir dalga. Bütün dünya bunu yaşıyor, bizde yaşamaya devam ediyoruz. Ancak hizmetleri aksatmadık. 2021 yılında 2 bine yakın a grubu ameliyat, 7 bine yakında b grubu ameliyat gerçekleştirdik. Yani bizim büyük grup dediğimiz ameliyatları yapmaya devam ettik. Çünkü covid hizmeti verirken normal hastalara verilen hizmetin de aksamamasına çalıştık. Kapanma ve açılma dönemlerinde de yoğun bakımlarımızda buna göre değişiklik oluşturduk" diye konuştu.

"Grip dahil diğer üst solunum enfeksiyonlarında ciddi artış var"
2022 yılındaki ilk 6 aylık verilerde değişiklikler gördüklerin kaydeden Aydınlı, "Bu dönemde Covid19'un da azalmasıyla birlikte başka bölgelerinde hastalıkları olan insanlar hastanemize biraz fazla başvurmuş gibi. İlk 6 ayda acil dahil başvuru sayımız 1 milyon 200 bine yakın. Bu rakamda oldukça yüksek. Yani bu senenin sonunda toplamda 22,5 milyona ulaşabilir anlamına geliyor. Bir diğer dikkat çeken konu da belki 2021 yılında daha hassasiyet gösterdiğimiz maske takma kuralını, 2022 yılında esnettiğimizden kaynaklanan rehavetten grip başta olmak üzere diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının da ciddi artış ve bunların da acil servislere başvurusunda artışa neden oldu. Özellikle bu dönemde artık yeniden maske takmalıyız. Hem kendimizi hem etrafımızdakileri hem de evimizdeki yaşlıları, kronik rahatsızlığı olanları koruyabilmek için maske takmaya geri dönmeliyiz. Evet, bu dalgalanmaları yaşayacağız. Bunu öğrendik aslında. Öğrenilmiş dürtü ile hareket ediyoruz ama acile yapılan başvurulara baktığımızda aslında üst solunum yolu enfeksiyonu olanlarda artış var ve bunları korona virüsten ayırt etmekte geciktiklerinde etrafa bulaş kaynağı olmuş oluyorlar. İlk 6 ayda dalgalanmalara rağmen bin 500 a grubu ameliyat, 4 bin 500’e yakında b grubu ameliyat yapmışız. Tam kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl 10 binin üzerinde doğum sayımız varken, bu yılın ilk 6 ayında da 5 binin üzerinde bir doğum sayımıza sahibiz" şeklinde konuştu.

"Okullar açılmadan bizim bu dalgayı atlatmamız lazım"
Yeni dalgalanmaya yönelik bir planlama yaptıklarının altını çizen Aydınlı, "Şimdilik Covid hastalarımızı izolasyon odalarımızda takip ediyoruz. Tam bir yoğun bakım kapatmasına gitmedik tek başına ama dalganın bize getireceği yükü görmek istiyoruz. Şu an semptomlar hafif olup, evde geçiriliyor. Rakamlar yatışa o kadar yansımadı. Umarım da yansımaz. Özellikle bu dönemde eskiden daha fazla dikkat göstereceğimiz maske ve hijyenle bunun önüne geçebiliriz. Mevsim aslında çok müsait, dışarda olabiliriz. Viral yükü azaltabiliriz. Evlere kapanmadan, evlere kapatmadan, okullar açılmadan bizim bu dalgayı sağlıklı bir şekilde atlatmamız lazım. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf, yandaş hastalığı olan ve 65 yaş üstü hasta grubumuz öncelikle servis, ardından da bir yoğun bakım bakım süreçleri başlamış durumda. Biz bundan hoşnut değiliz. Ancak özellikle akciğerinde daha önce patolojisi bulunan, KOAH, astım, geçirilmiş bypass ameliyatı bulunan hastalarda süreç biraz daha hızlı ilerliyor ve yukarıda kalmıyor. Virüs akciğerine çok hızlı iniyor ve solunum yükü arttığı için hastaların yoğun bakım ihtiyaçları ortaya çıkıyor" ifadelerini kulandı.

"Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor"
Aşılamayla ilgili de bilgiler veren Aydınlı, "Vatandaşlara birinci çağrım özellikle maske kullanımına yeniden dönmeliyiz. İkincisi de hatırlatma doz aşılarımızı sağlık çalışanlarımız ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız mutlaka olmalı. Çünkü antikor seviyelerimiz düştü. Bir çocuğumuz ocak ayında aşı olmuştuk ve 6 ayı geçtiğimiz için antikor oranlarımız düştü. Vatandaşlarımız talebi de aşıya iyi yönde. Mersin’de şu anda mevsimden dolayı herkes tatil bölgelerinde. O yüzden özellikle bizim ikinci bölgedeki hastanelerimizde daha fazla bir aşı artışı var. Bizde de buna paralel olarak aşılama devam ediyor. Gece 24.00’a kadar biz buradayız. Aşı olmak isteyenleri aşılayabiliriz. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Paranız olsa da sağlığınızı geri alamıyorsunuz. Küçük, basit, sizce önemsiz görünen önlemlerle hayatınızın kalitesini artırabilirsiniz. Maskeyi tekrar takın, hijyene yine dikkat edin, lütfen aşılarınızı olun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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