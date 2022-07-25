Esenli Üzüm Şenliği Sanatçı Eser Eyüboğlu, seslendirdiği türküleri ile meydanı dolduran her yaştan binlerce kişiyi bir coşturdu

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Esenli Üzüm Şenliği’ne konuk olan sanatçı Eser Eyüboğlu, seslendirdiği türküleri ile meydanı dolduran binlerce vatandaşa unutamayacakları dakikalar yaşattı.

Akdeniz Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Esenli Üzüm Şenliği’ni, sıcak ve nemli havaya rağmen her yaştan binlerce insan ziyaret etti. En iyi üzüm yarışmaları, çocuk aktiviteleri, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinliklerle renklenen şenliğin konuk sanatçısı Eser Eyüboğlu, konuklara unutamayacakları anlar yaşattı. Gönül Dağı Dizisi'nin Selami Ferses karakteriyle sevilen oyuncusu, sanatçı Eser Eyüboğlu, seslendirdiği türküleri ile Esenli meydanını dolduran her yaştan binlerce kişiyi bir coşturdu, bir hüzünlendirdi. Eyüboğlu’nun türkülerini dinlemek için meydanda yer bulamayan yüzlerce vatandaş, meydanın etrafında yükselen kayalıklara çıkarak konseri izledi. Vatandaşlardan kimisi türkülere eşlik ederken, kimisi de meydana çıkarak dans etti, coşkuya ortak oldu.



“Akdeniz artık sevginin, barışın ve kardeşliğin başkenti”

Meydanı ve civardaki kayalıkları dolduran Esenli sakinleri ve diğer ilçelerden gelen binlerce vatandaşın yanı sıra, eşi Behiye Gültak ile birlikte Eser Eyüboğlu’nun şarkı ve türkülerini dinleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yer yer türkülere de eşlik etti. Eser Eyüboğlu gibi sevilen bir sanatçı ve oyuncuyu Esenli sakinleri ile buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Gültak, gösterilen ilginin ne kadar güzel ve doğru bir iş yaptıklarının ispatı olduğunu ifade etti. Sahneye çıkarak meydanı dolduran kalabalığa hitap eden Gültak, "Akdeniz artık sevginin, barışın, muhabbetin başkenti oldu. Tabi bu da sizlerin sayesinde mümkün oldu. Çünkü sizler bizi tercih ettiniz, biz de Akdeniz’i değiştiriyoruz. İnşallah ikinci şenliğimizi de yaptıktan sonra üzüm dediğinizde, tüm Türkiye’nin aklına ilk önce Esenli gelecek. Sırada ayrıca gül festivalimiz var. Karaduvar Balık Festivalimizi de Eylül ayının üçüncü haftasında düzenliyoruz. Hepinizi o gün balık ekmek yemeye davet ediyorum” dedi.

Mersin’e ilk defa geldiğini söyleyen Eser Eyüboğlu ise Esenli’de ilk kez organize edilen üzüm şenliğine katılmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. Şenliğe davet edilmesinden dolayı Başkan Gültak’a teşekkür eden Eyüboğlu, kendisine gösterilen yoğun ilgi ve misafirperverlik için de meydanı dolduran binlerce vatandaşa şükranlarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.