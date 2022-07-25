Mersin'e şehit ateşi düştü

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Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)IRAK'ın kuzeyinde yürütülen PençeYıldırım Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'nın şehit olduğu haberi, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yaşayan ailesine jandarma ve emniyet yetkileri tarafından verildi. Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-07-25 17:58:59



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