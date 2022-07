Mersin'deki kurs merkezlerinde öğrenim desteği alan öğrencilerden büyük başarı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren 9 LGS kurs merkezi, 25 Temmuz’da açıklanan sınav sonuçlarıyla başarısını ortaya koydu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurs merkezlerinde öğrenim desteği sağlanan 573 öğrenci, dönem boyunca uzman eğitmenler eşliğinde sınava hazırlandı. Yoğun ve doğru bir çalışmanın ardından girilen sınav sonrası açıklanan LGS sonuçlarıyla, 102 öğrenci yüksek başarı gösterdi. Nitelikli okullara girmeye hak kazanan 102 öğrenicinin 41’i fen lisesi, 57’si anadolu lisesi ve 4’ü de sosyal bilimler lisesine yerleşti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri Müdürü Cem Karakuş, “9 LGS kurs merkezimizde 573 öğrencimizle 1 yıl boyunca sınavlara hazırlandık. 41 öğrencimizle fen lisesini kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 57 öğrencimiz nitelikli anadolu lisesini, 4 öğrencimiz de sosyal bilimler lisesini kazanarak bizleri çok mutlu ettiler” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde her geçen yıl, bir önceki yıldan daha başarılı olmayı hedeflediklerini kaydeden Karakuş, “Branşlarında profesyonel eğitim kadromuzla, şimdiden gelecek yıla hazırlanmaya başladık. Her yıl geçen yıldan daha büyük başarı göstermek için, elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Öğrencilerimize desteğimiz de her geçen yıl daha da artarak devam edecektir. Eğitim ve öğretimi destekliyoruz. LGS kurs merkezimizdeki hizmetlerimiz burada sonlanmıyor. Asıl amacımız, ilerleyen süreçte çocuklarımıza üniversiteyi kazandırmak. Bundan sonraki süreçte de, onları ücretsiz bir şekilde üniversiteye hazırlık aşamasında desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.