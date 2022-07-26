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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli'deki okuma evine çirkin saldırı

İHA

Mezitli'deki okuma evine çirkin saldırı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesine ait Davultepe Mahallesi'ndeki okuma evindeki eşyalar, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yaştan vatandaşı kitapla buluşturma projesi çerçevesinde gerçekleştirilen 'okuma evi', kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğradı. Müdavimlerinin sadece kitap okumak için değil, üretim ve sosyal buluşma için de kullandığı ve yüksek binalar arasında bir cennet köşesi olarak yoğun ilgi görülen okuma evinin bahçesine akşam saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişiler, oturma gruplarını, masa ve sandalyeleri kırdı, bahçede dikilen sebze, çiçek ve ağaçları tahrip etti. Çevreyi kirleten şahıslar parçaladıkları eşyaları da kullanılmaz hale getirdi.
Olaya tepkisini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “İnsanların kitap okuduğu güzel şeyler için bir araya geldiği okuma evinden kim ne ister? Halkımızın kullanımı için ortaya çıkardığımız değerlerin kötü niyetli kişilerce heba edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

"Saldırılar çalışma azmimizi kıramaz"
Geçtiğimiz günlerde de Mezitli’de yeni bir cazibe merkezi oluşturmak adına hayata geçirilen Örgülü Sokağa saldırıldığını, Özgecan Kadın Üretici Pazarına döşenen yağmur mazgallarının da yerlerinden sökerek çalındığını hatırlatan Tarhan, çalışma azimlerini kıramayacağını söyledi. Yaşananlar karşısında yaşadığı üzüntüyü dile getiren Tarhan, tüm vandal saldırılara ve hırsızlıklara karşın hizmet üretmeye devam edeceklerine vurgu yaparak, “Saldırılar, hizmet üretme sevdamızın önüne geçemeyecek. Çöp kovalarımızı çaldılar, hemen yerlerine daha yeni ve sağlamlarını yerleştirdik. Sahillere koyduğumuz duş ve tuvaletlerin tahrip edilmesine karşı hızlı bir biçimde hareket ederek yeniledik. Mezitli Deresine atılan bank ve masaları yenileriyle değiştirerek sabitledik. Çalınan güvenlik kameralarını yerlerine taktık. Çocuklarımızın eğitiminin engellenmesi için Kafe Kütüphanemizde hırsızlık yapıldı, biz hizmete devam ettik. Biz yaptıkça saldırı ve hırsızlıklar ara vermedi” ifadelerini kullandı.

"Yapılan saldırılara halkımızla birlikte karşı koyacağız"
Hizmetlere yapılan saldırılara karşı vatandaşların duyarlı olmasını da isteyen Başkan Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm proje ve hizmetlerimizde her zaman yanımızda olan ve bizleri destekleyen değerli Mezitlililerin, yapılan saldırılarda hizmetlerimizi korumakta yanımızda olacağından hiç şüphemiz yok. Vatandaşlarımızdan tek talebimiz böylesi durumlarda karşılaşmaları halinde hemen güvenlik güçlerine ya da belediye görevlilerimize haber vermeleridir. Saldırılar karşısında elimizi güçlendirecek yegane destek yapılan hizmetlerin korunması için gösterilen dayanışmadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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