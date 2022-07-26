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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'deki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

İHA

Mersin'deki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Mersin'de 2 gün önce başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Edinilen bilgiye göre, 24 Temmuz Pazar günü merkez Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki yer alan Topaşır mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler sevk edilirken, bölgenin sarp arazi yapısı dolayısıyla karadan ekipler müdahalede güçlük çekiyor. 3,5 kilometrelik hortum çekerek yangına müdahale edilmeye çalışılırken, dün 2 helikopter sabahtan akşama kadar yangını kontrol altına almaya çalıştı. Dün havanın kararmasıyla ara verilen müdahale çalışmalarına, bu sabahın erken saatlerinde 3 helikopterin katılımıyla yeniden başladı.
Zorlu arazi koşullarında yangına müdahaleyi sürdüren ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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