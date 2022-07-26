Tarsus'ta silahlı saldırıda bulunan 4 kişi tutuklandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, farklı olaylarda silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede silahlı saldırı olaylarına karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda İ.G., A.M., S.E. ile L.S. isimli şahıslar kullandıkları suç aletleriyle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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