Mersinli Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

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Kuzey Irak’ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit için Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, törenin ardından Akbelen Mezarlığına defnedilecek.

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