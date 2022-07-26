Mezitli Belediyesi personeline şeker ve kanser taraması

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile belediye çalışanlarına şeker ve kanser taraması gerçekleştirildi.

Mezitli Belediyesi ana hizmet binası girişinde, belediye personeline sağlık görevlileri tarafından şeker ve kanser taraması gerçekleştirilirken, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için bilgilendirmeler yapıldı. Ölçümlerin sonucunda sorun tespit edilen çalışanlara ilgili aile hekimlerine ve sağlık kuruluşlarına gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da standın açıldığı yere giderek şeker ve kanser taraması yaptırdı. Özellikle pandemi sürecinde sağlığın ve sağlık hizmetlerinin daha fazla önem kazandığını söyleyen Tarhan, çalışanlarının sağlığını ve huzurlu çalışmalarını ön planda tuttuklarını belirtti. Önceki yıllarda da çeşitli kurum ve kuruluşlarla benzer sağlık taramaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Tarhan, “Mezitli Belediyesi olarak hangi yaşta olursa olsun gerek çalışanlarımızın gerekse tüm vatandaşlarımızın aktif ve kaliteli şekilde yaş alması için tüm önlemleri alıyor, bu alandaki hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde ara ara belediye personelimiz ve vatandaşlarımıza farklı konularda sağlık taraması gerçekleştirdik. Özellikle hastalıkların erken teşhisi ve tedavisini sağlamak amacıyla şeker ve kanser taraması yaptık. Sağlık kuruluşlarında kısa sürede yapacakları ölçümlerle erken teşhis yapılmasının muhtemel sağlık sorunlarının çözümü açısından büyük öneme sahip olduğunu anlatmaya çalıştık” dedi.

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