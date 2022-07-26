KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz bunlara boyun eğmedik eğmeyeceğiz de" "Dördüncü sondaj gemisi, Kıbrıs çevrelerinde de sondaj çalışmaları yapacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz bunlara boyun eğmedik eğmeyeceğiz de" "Dördüncü sondaj gemisi, Kıbrıs çevrelerinde de sondaj çalışmaları yapacak"

İHA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Lozan Antlaşmasına rağmen deniz yetki alanları usulsüzce silahlandırılarak, Türkiye ve Anadolu'ya rahatsızlık vermek istenilmektedir. Ege'de bunlar yaşanıyorken Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta da aynı benzer planlar devam etmektedir. Biz bunlara boyun eğmedik eğmeyeceğiz de" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz bunlara boyun eğmedik eğmeyeceğiz de" "Dördüncü sondaj gemisi, Kıbrıs çevrelerinde de sondaj çalışmaları yapacak"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Lozan Antlaşmasına rağmen deniz yetki alanları usulsüzce silahlandırılarak, Türkiye ve Anadolu’ya rahatsızlık vermek istenilmektedir. Ege'de bunlar yaşanıyorken Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ta da aynı benzer planlar devam etmektedir. Biz bunlara boyun eğmedik eğmeyeceğiz de” dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, beraberindeki heyetle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Taşucu’na feribotla gelerek Seka Limanına geçti. Burada Tatar’ı Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, askeri erkan ve protokol üyeleri karşıladı.
Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi’ne geçen Tatar, öğle yemeğini yedikten sonra Yeşilovacık Mahallesine geçerek burada Şehitlik Parkı'nda incelemelerde bulundu.
Silifke’de bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlerle birlikte olduğum için mutluyum. Ziyaretimizin amacı Mersin’den şehit cenazesi vardı. Remzi Nişan şehit olmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bulunduğumuz bölge çok önemli bir yer. Buradan kayıklarla Kıbrıs’a giden rahmetli Rauf Dentaş’ın çok sık bulunduğu bölgedeyiz. 1974’de burası önemli bir rol oynamıştır. Rauf Denktaş buradan kayıkla Karpaz bölgesine geçmiştir. 1974’de paraşütçüler Kıbrıs’a buradan gitmişlerdir. Beşparmak Dağlarında Mehmetçikler ile Mücahitler birlikte kucaklamışlardır. Kıbrıs halkı özgür bir şekilde bağımsızlığını bu zamana kadar sürdürmüşlerdir. Anavatan’ımızın bize ne anlam ifade ettiğini iyi bilmeliyiz. Sizler her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında oldunuz. Her türlü ilgi ve alakayı gösterdiniz. Kıbrıs davası milli bir davadır” dedi.
Ulusal çıkarlarını sürdürmek için Mavi Vatan’da haklarını koruyacaklarını belirten Tatar, “Çünkü maalesef Rum, Kıbrıs’ı nasıl bir Herena Adası yapacaklarını sinsi sinsi planlar içerisinde oluşturmaktadırlar. Bugüne baktığımızda Lozan Antlaşmasının 99. Yıldönümü. Ege adalarında neler yapıldığını görüyoruz. Lozan Antlaşmasına rağmen deniz yetki alanları usulsüzce silahlandırılarak, Türkiye ve Anadolu’ya rahatsızlık vermek istenilmektedir. Ege'de bunlar yaşanıyorken Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ta da aynı benzer planlar devam etmektedir. Biz bunlara boyun eğmedik eğmeyeceğiz de. Biz her zaman Türkiye’nin desteği ile bu mücadeleyi sürdürdük. Bu bizim müşterek ve milli davamızdır. Dolayısı ile Doğu Akdeniz’de bu gelişmelere bağlı olarak yetki alanları ve değişen konjoktür ile hem de kara suları olarak biz mücadelemizi sürdürmek, Türkiye ile iş birliği içerisinde mavi vatanda hakkımızı korumayı sürdürmek istiyoruz. Ulusal çıkarlarımızı sürdürmek ve sahip çıkmaz zorundayız” şeklinde konuştu.
Abdülhamid Han gemisinin sondaj çalışmaları ile Türkiye’nin çıkarlarına katkı sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi:
“Yolculuğum esnasında Abdülhamid Han gemisini gördüm. Bu devasa sondaj gemisinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gördük. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye’nin sondaj çalışmaları için ne kadar önemli olduğunu müşahede ettik. Çünkü denizlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin hakkını hukukunu ve sondaj çalışmalarına hizmeti çok büyük olacaktır. Dördüncü sondaj gemisi, Kıbrıs çevrelerinde de sondaj çalışmaları yapacaktır. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.“
Tatar daha sonra Erdemli ilçesine geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar'da yaz spor kursları 21 branşta devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yaz spor kursları 21 branşta devam ediyor
Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan son yolculuğuna ...
Mezitli Belediyesi personeline şeker ve kanser taraması
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi personeline şeker ve kanser ...
Üreticilerin 'Üzüm Şenliği' sevinci
YEREL HABERLER Üreticilerin 'Üzüm Şenliği' sevinci
Mersinli Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlandı Türk bayrağına sarılı evlatlarının tabutuna sarılan anne Tülay ve baba Halis Nişan ile eczane teknikeri eşi Neslihan Sevgi Nişan, uzun süre göz yaşı döktü
YEREL HABERLER Mersinli Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlandı Türk ...
Mersinli şehit gözyaşlarıyla uğurlanıyor Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için memleketi Mersin'de tören düzenlendi
YEREL HABERLER Mersinli şehit gözyaşlarıyla ...
Mersinli Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER Mersinli Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
Kaçmaya çalıştıkları motosikletten uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kaçmaya çalıştıkları motosikletten uyuşturucu çıktı
Tarsus'ta silahlı saldırıda bulunan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta silahlı saldırıda bulunan 4 kişi tutuklandı
Moto kuryeden 2 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER Moto kuryeden 2 kilo eroin çıktı
Bisikletli gelin-damat konvoyu 
YEREL HABERLER Bisikletli gelin-damat konvoyu 
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Mersin'deki orman yangını kontrol altına alınmaya ...
Mezitli'deki okuma evine çirkin saldırı
YEREL HABERLER Mezitli'deki okuma evine çirkin saldırı
Üzüm diyarı Esenli, Türkiye'nin gündeminde
YEREL HABERLER Üzüm diyarı Esenli, Türkiye'nin gündeminde
Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı
Mersin'deki kurs merkezlerinde öğrenim desteği alan öğrencilerden büyük başarı
YEREL HABERLER Mersin'deki kurs merkezlerinde öğrenim desteği alan ...
Tarsus'ta içmesuyu çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta içmesuyu çalışmaları sürüyor
Özel bireyler için açık havada film etkinliği
YEREL HABERLER Özel bireyler için açık havada film etkinliği
Mersin'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü
Şehit ateşi Mersin’e düştü, şehidin mesajı dikkat çekti Şehidin sosyal medya hesabında sabitlediği, 'Vatan; uğruna hiç gözünü bile kırpmadan canını feda edebilmektir” mesajı dikkat çekti
YEREL HABERLER Şehit ateşi Mersin’e düştü, şehidin mesajı dikkat ...
Marketten hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Marketten hırsızlık kamerada
MBIR için gelecekteki ortak araştırma alanları ele alındı
YEREL HABERLER MBIR için gelecekteki ortak araştırma alanları ele ...
Esenli Üzüm Şenliği Sanatçı Eser Eyüboğlu, seslendirdiği türküleri ile meydanı dolduran her yaştan binlerce kişiyi bir coşturdu
YEREL HABERLER Esenli Üzüm Şenliği Sanatçı Eser Eyüboğlu, ...
Toroslar'da ibadethanelerin dezenfeksiyonu sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'da ibadethanelerin dezenfeksiyonu sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.