KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'e geldi.

Deniz yoluyla Taşucu Limanı'na gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, vali yardımcı İbrahim Küçük ve protokol üyeleri karşıladı. Çiçek takdim edilen Tatar, önce Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi'ne buradan da beraberindeki heyetle birlikte Yeşilovacık Şehitler Parkı'na geçti. Burada incelemede bulunup, vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar, ardından Irak'ta sürdürülen PençeYıldırım Harekatı bölgesinde PKK´lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) ailesini ziyaret edip, başsağlığı diledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR

2022-07-26 16:58:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.